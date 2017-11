Zahlreiche formale Beschlüsse prägen die Herbstversammlung des Kreisjugendrings (KJR) Amberg-Sulzbach in der eigens dafür geöffneten Rödlashütte in Massenricht. Es herrscht in allen Punkten Einstimmigkeit. Vorsitzende Cornelia Bäuml bedankt sich bei Mitgliedsverbänden und Gruppierungen für die Solidarität das Jahr über.

Wertvolle Anregungen

Neue Satzung erläutert

Amberg-Sulzbach. Aus Politik und Verwaltung waren die stellvertretenden Landräte Martin Weiß und Brigitte Bachmann, die Landtagsabgeordneten Harald Schwartz und Reinhold Strobl, der Hirschauer Bürgermeister Hermann Falk, Jugendamtsleiter Thomas Schieder und einige Kreisräten gekommen. In ihren Grußworten dankten sie dem KJR und allen in der Jugendarbeit Aktiven für die gute Arbeit und machten Mut, sich weiter für die Jugend und damit die Zukunft einzusetzen.Christina Götz stellte den Jahresbericht des Vorstands vor. Neben der notwendigen Renovierung der Geschäftsräume lag der pädagogische Schwerpunkt bei Jugendleiterschulungen, dem Ferienprogramm, Einsätzen des Spielebusses und dem Austausch mit dem schottischen Partnerlandkreis Argyll & Bute. Wenig nachgefragt seitens der Gemeinden wurde das Projekt "Politische Beteiligung": Die Mittel für die Arbeit mit jungen Flüchtlingen wurden kaum abgerufen, hieß es.Die altersschwache Popcornmaschine wurde durch eine neue ersetzt. Die meisten Angebote liefen in Kooperation mit der kommunalen Jugendpflegerin Claudia Mai zum Teil auch mit dem Stadtjugendring (SJR) Amberg.Die Angebote des Arbeitskreises "Wir sind fremdenfreundlich" wurden kaum nachgefragt, informierte Tim Saborowski. Der Methodenkoffer zur interkulturellen Bildung, ausleihbar beim KJR, gebe für Gruppen vor Ort wertvolle Anregungen. Geschäftsführerin Martina Spiegler wechselte die Stelle, die Nachfolge ist bereits ausgeschrieben.Henner Wasmuth präsentierte den Etatplan 2018 mit einem Ansatz von 205 000 Euro, 15 000 weniger als heuer. Er rief die Anbieter von Schulungsmaßnahmen und anderen Aktivitäten auf, Förderanträge einzureichen. Noch seien Mittel vorhanden.Fast fertig ist das neue KJR-Leitbild. Als Aufgaben werden darin genannt: jugendpolitische Interessenvertretung, Ermittlung von Bedarf vor Ort, Bildungs- und Medienarbeit, sowie Prävention, Beratung der Mitgliedsorganisationen. Zielgruppen sind Jugendleiter und Jugendliche, KJR-Partner, die kommunale Jugendarbeit, das Jugendamt, Bezirks- und Bayerischer Jugendring. Umgestaltet wird auch das KJR-Logo.Das vielfältige Programmangebot 2018 beinhaltet neben Jugendleiterschulungen einen Infoabend zum Förderwesen, einen Workshop zum Mixen in der mobilen Fruchtbar, die deutsch-schottische Jugendbegegnung, die Taschengeldbörse und Brettspieltage in SchulenPatrick Skrowny vom Vorstand des Bezirksjugendrings Oberpfalz erläuterte die neue Satzung und Geschäftsordnung des Bayerischen Jugendrings. Die Vorsitzende berichtete vom Beschluss, dass dem KJR-Vorstand künftig sieben Mitglieder angehören sollen, davon mindestens jeweils zwei Frauen oder Männer.