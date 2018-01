"Ich muss viele Entscheidungen treffen, um die mich niemand beneidet." Dieses freimütige Geständnis von Landrat Richard Reisinger gilt der Kümmersbrucker Westumgehung: Das, sagt er "ist mal eine Entscheidung, da bin ich froh, dass ich sie nicht treffen muss".

Glaubensfragen Landrat Richard Reisinger sieht bei Bürgerentscheiden die Gefahr, dass hier Fragen, "die man auch ganz sachlich bewerten könnte, immer mehr zu Glaubensfragen werden und man Argumente gar nicht mehr gelten lässt". Das Problem dabei sei, dass die direkt Betroffenen "bei solchen Anliegen nicht allein entscheiden". Das bedeute zum Beispiel bei der Kümmersbrucker Westumgehung, dass alle Bürger abstimmen - also die eigentlich gar nicht Betroffenen in Moos ebenso wie unmittelbar tangierten Anwohner und Geschäftsleute in der Haselmühler Ortsdurchfahrt. Dazu würden sich dann noch Verbände und Parteien positionieren und Argumente vorgeben. Und so entscheide am Ende "der, der sich durchsetzt". Grundsätzlich, so fügt der Landrat hinzu, "gehen wir aber vom mündigen Bürger aus. Auf dem fußt die Demokratie."



In diesem Zusammenhang findet es Reisinger "interessant, dass in Sulzbach-Rosenberg viele Angst gehabt haben vor einem Bürgerentscheid zum Seidel-Saal". Weil man "das sehr schnell steuern könnte", wie er meint. Er konkretisiert: Würde man einen Sulzbach-Rosenberger, der selbst noch nie in diesem Saal war, fragen "brauchen wir das?" Dann wäre die Antwort womöglich "des braucht's nicht, da bauen wir lieber einen Kindergarten". Solche Gedanken könne man auch noch weiterspinnen, bis zu der Frage: Wollt ihr höhere Müllgebühren? "Das ist schwierig", sagt Reisinger, aber: "Irgendwo muss man der repräsentativen Demokratie auch trauen. Und dass sie einem unangenehme Entscheidungen abnimmt. Das hab' ich auch lernen müssen." (eik)

Die Redaktion hat das Thema trotzdem in einem Gespräch mit dem Landrat angeschnitten. Seine Einschätzung gilt dem Bürgerentscheid vom September: "Jetzt müssen wir einfach mal akzeptieren, dass sich 53,5 Prozent der Kümmersbrucker dagegen ausgesprochen haben, dass das Großprojekt Westumgehung in kommunaler Sonderbaulast gebaut wird." Dabei sei es schwer zu beurteilen, wie viele der 53,5 Prozent grundsätzlich gegen diese Umgehung sind - "oder nur dagegen, dass sie die Gemeinde finanziert". Deren Sache sei es, das auszuloten.Reisinger sieht die Westumgehung "im Kontext der Flächenversiegelungs-Diskussion". Hier stehe das Projekt "in diesem wunderbaren Spannungsfeld zwischen Optimierung der Verkehrsinfrastruktur", die eine Entlastung "des oftmals schon zähen Verkehrs in Haselmühl" wäre, und "den berechtigten Interessen" derer, die sagen, die neue Straße würde die Landschaft zerschneiden und ein Haufen Steuergeld verschlingen."Interessant wäre es, wenn jetzt der Staat bereit wäre, zu bauen", antwortet Reisinger auf die Frage, wie es nun weitergehe: "Wie das dann ausgehen würde? Ich kann's nicht abschätzen. Dann würde man die Bürger wieder befragen." Man könne dies als Vor- oder als Nachteil betrachten. "Wir leben einfach in einer Zeit, wo bei Großprojekten die Bürger-Demokratie, die unmittelbare Beteiligung, einsetzt." Die Folge: Momentan gebe es hierzulande praktisch "jedes Wochenende drei, vier Bürgerentscheide"."Große Straßen zu bauen" sei deshalb heute "schon fast ein aussichtsloses Unterfangen", meint Reisinger. "Da ist die Bevölkerung zu sensibilisiert und will am Status festhalten." Das, fügt der Landrat hinzu, "mag gut oder schlecht sein", da habe jeder seine Argumente. Reisinger spinnt den Gedanken noch weiter: "Ich glaube, wenn wir die A6 nicht hätten, und jetzt jemand auf die Idee käme, uns mit der Autobahn zu bescheren, ginge es schon ganz heftig zu. Also müssen wir froh sein, dass wir infrastrukturell schon ganz gut gesegnet sind, mit unserem Bundesstraßen-Geflecht und der Autobahn."Über die Westumgehung hätten die Bürger jetzt entschieden, wenn auch eher knapp. Als Politiker wünsche man sich in solchen Fällen deutlichere Ergebnisse, zum Beispiel 30:70 Prozent. "Alles, was 51:49 ausgeht, ist immer schlecht. Da müssen Sie die Trauernden trösten und die Euphorisch-Glücklichen ein bisschen in ihrem Übermut beruhigen."





Die Frage nach der Kümmersbrucker Westumgehung tauchte in einem Gespräch der Redaktion mit Landrat Richard Reisinger über Infrastruktur-Maßnahmen im Landkreis auf. "Bei uns sind das vor allem Hochbauprojekte", betont Reisinger: "Unsere Schulen, da haben wir ein paar große Brocken. Der Riesenbrocken ist die Berufsschule. Dagegen ist ja Schloss Theuern mit zehn Millionen in drei Bauabschnitten ein Schnäppchen." Für Letzteres sei 2017 aber ein guter Zeitpunkt gewesen, anzufangen. Sonst "würden sich in 10, 20 Jahren noch Folge-Kreistage entzweien, nach einem Konzept suchen und sagen, für Kultur ist der Freistaat oder der Bund zuständig".Eines sei beim Thema Infrastruktur klar: "Straßenbau wird zunehmend schwer, unabhängig davon, wer Straßenbaulastträger ist." Das Problem sei der Grunderwerb, "der ist oft schon fast ein hoffnungsloses Unterfangen". Auch der Landkreis habe "sich schon erlaubt, Projekte zu stoppen, weil es ehrlicher ist, zu sagen, wir kriegen den Grund dafür nicht. Wir dürfen ja nicht auf kriminelle Methoden zurückgreifen". Hintergrund seien die niedrigen Zinsen: "Momentan braucht niemand Geld. Große Summen sind eher hinderlich und werden bestraft." Deshalb behielten Eigentümer ihre Grundstücke lieber "inflationssicher", bevor ein Verkaufserlös "durch Strafzinsen abgeschmolzen wird". Dafür habe er schon Verständnis, meint Reisinger.Aber es gebe auch Menschen, "die gönnen der Allgemeinheit ein Projekt nicht. Das ist das Schwierigste. Die sagen einfach Nein, das will ich nicht. Diesen Radlweg braucht's nicht." Und dafür könne man auch niemanden enteignen. "Das dauert schon bei Autobahnen Jahrzehnte. Und beim Radlweg ist das utopisch."Beim Thema Infrastruktur landet Landrat Richard Reisinger auch bei der geplanten neuen Stromtrasse, dem Südost-Link (Gleichstrom-Erdkabel zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern). Als die Ängste dagegen abgebaut gewesen seien, habe sich gezeigt, dass es immer Leute gebe, die "grundsätzlich dagegen sein werden" - mit dem Argument, "das kann man durch regionale Stromerzeugung alles verhindern". Reisinger geht davon aus, dass dies aber "wohl so schnell nicht geht".Inzwischen geht es bei der geplanten großen Stromtrasse durch die Region um Erdverkabelung. Die, so betont Landrat Richard Reisinger, müsse man in einem "Wirtschafts- und Industriestandort schon dulden: Wir haben Wasserleitungen legen dürfen, Gasleitungen - wenn wir das nicht mehr dürfen, dann kriegen wir ein Problem." Der Landrat hielte es deshalb für "falschen Populismus von Politikern", sich auf die Seite derer zu stellen, die selbst unterirdische Stromkabel ablehnen. Denn "irgendwann hat das unser Land schon zu Wohlstand und Reichtum geführt. Da haben wir auch eine Vorbild-Funktion."Beim Thema neue Stromtrasse relativiert Landrat Richard Reisinger: "Ich tu mich da natürlich leicht." Als die Debatte um das Projekt begonnen habe, "wären wir natürlich schon deutlicher heimgesucht worden, als der Endpunkt noch nicht bei Landshut war". Die Planung damals hätte mitten durchs Birgland geführt. "Da hätte es mir Bauchschmerzen verursacht", gibt Reisinger zu. Zumal es damals noch um oberirdische Leitungen gegangen sei - im Bereich Wolfsfeld/Ehringsfeld, "wo wir nicht unbedingt eine glückliche Situation mit den Windkraftanlagen haben". Und wo man für diesen "Beitrag zur dezentralen Stromversorgung" dann auch noch mit einer Stromleitung "belohnt" worden wäre. Inzwischen verlaufe der Ostbayern-Link bei Schnaittenbach über eine Waldlichtung, "das ist kein Problem".Zum aktuellen Stromtrassen-Verlauf gebe es noch eine Alternative, berichtet Landrat Richard Reisinger: "Da sind wir noch im Gespräch. Das hängt vom Ostbayernring ab." Bei den Plänen sei inzwischen "schon sehr viel verdichtet" worden. Dabei müsse man zugestehen, "dass das aus Schwandorfer Sicht nicht die optimale Lösung ist". Der Alternativtrassen-Korridor würde durch das Vilstal führen. "Wir kriegen den erst Ende 2018, da wird der Korridor festgelegt." (eik)