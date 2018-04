Die Landesversammlung des Arbeitskreises Sicherheitspolitik der CSU wird in diesem Jahr in Amberg tagen. Das kann ASP-Kreisvorsitzender Andreas Otterbein stolz verkünden.

Wir danken Euch

Ehrungen 10 Jahre:Alois Karl, Franz Kustner, Siegfried Powalla, Joerg-Johannes Fehlner, Andrè Haller, Vitus Reichl, Marietta Reichl, Heinrich Ederer, Thomas Grädler



20 Jahre: Hans Albrecht, Johann Kummert, Gerion Gräf, Siegbert Rühlicke, Christa Tröster, Dieter Schlitt, Reinhard Mulzer, Monika Mösner



25 Jahre: Hans Schönann



30 Jahre: Hubert Jungbauer, Werner Schulz, Hans Sommer



40 Jahre: Johann Weber

Amberg-Sulzbach. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung des ASP-Kreisvorsitzenden Andreas Otterbein zur Jahreshauptversammlung 2018 nach Kümmersbruck. Bürgermeister Roland Strehl dankte dem ASP für seine hervorragende Arbeit auf allen Ebenen.In seinem Grußwort würdigte er die zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen des ASP und hob die sehr gute Zusammenarbeit mit den Dienststellen in der Schweppermannkaserne, insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Logistikbataillon 472 hervor. Es sei für ihn und die Gemeinde Kümmersbruck von hoher Bedeutung, dass sich die Soldaten heimisch fühlen. "Das Gefühl der Heimat ist die Grundlage zur Verantwortung für unsere Soldaten", so Strehl. Andreas Otterbein stellte die zahlreichen Aktivitäten in den Vordergrund, welche der Arbeitskreis seit der letzten Mitgliederversammlung angeboten hatte. Neben diversen Vorstandssitzungen auf Kreisebene und die Beteiligung der Amberg-Sulzbacher an den Veranstaltungen des Bezirksverbandes Oberpfalz war unter anderem die politische Studienreise nach Straßburg auf Einladung des Europa-Abgeordneten Albert Deß einer der Höhepunkte.Die CSU-ASP-Kampagne "Wir danken Euch", welche die Bevölkerung über die aktuellen Einsatzgebiete der Bundeswehr informieren und ein kleines Dankeschön an die Truppe sein sollte, wurde auch in Amberg verbreitet. Gemeinsam mit dem ASP Amberg unter Leitung von Daniel Müller sei im Juni 2017 mit einem Stand am Marktplatz in Amberg der ASP aktiv gewesen.Weitere interessante Veranstaltungen seien unter anderem der Besuch der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ein Termin mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich in Amberg gewesen. In persönlichen Gesprächen habe er die Personalentwicklungen in den Streitkräften ansprechen und die Belange der sogenannten "Bestandskunden" ansprechen und im Weiteren das Schengen-Abkommen thematisieren können.Auch 2018 sind laut Otterbein wieder zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen geplant. Als ersten Höhepunkt gab Otterbein bekannt, dass am 12. Mai die Landesversammlung des ASP Bayern in Amberg stattfinden wird. Zu dieser Veranstaltung werden zahlreiche politische Ehrengäste und Redner in der Vilsstadt erwartet.