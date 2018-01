Der Parteitag hat grünes Licht für eine Neuauflage der Großen Koalition gegeben. Doch die Jusos wollen das Regierungsbündnis nach wie vor verhindern. Sie setzen jetzt auf den Mitgliederentscheid in der SPD.

Amberg-Sulzbach. (exb) "Diesem Sondierungspapier fehlt eine zukunftsweisende Erzählung oder Idee!", wird die stellvertretende Juso- Kreisvorsitzende Lisa Hartinger in einer Pressemitteilung zitiert. "Die Gesellschaft nach vorne bringen, Zukunftsfest machen und etwas verändern wollen an den aktuellen Zuständen", das sei das Ziel der Sozialdemokratie. Doch im Sondierungspapier sei hiervon kaum etwas erkennbar. Die Jusos wollen jetzt noch einmal Kräfte mobilisieren, um die Partei zum Umdenken zu bewegen. Stefanie Krammer, die bayerische Juso-Landesvorsitzende, soll in den Landkreis kommen und die Werbetrommel für ein Nein beim Mitgliederentscheid rühren.Eine Erhöhung des Mindestlohns, die Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse, die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen und die Verstärkung des sozialen Wohnungsbaus sowie tatsächliche Verbesserungen im Pflegebereich seien für die Jusos nur einige der Pflichtbestandteile für einen zustimmbaren Kompromiss, heißt es in der Presse-Info. "Ohne diese wesentlichen Bestandteile kommt dieses Ergebnis unserem eigenen Gerechtigkeitsanspruch als SPD nicht nach", wird Kreisvorsitzender Lukas Stollner zitiert. Er und seine Mitstreiter sehen in der aktuellen Diskussion auch eine Chance für eine Erneuerung der Partei. Es stehe jedem jederzeit die Möglichkeit offen, in die SPD einzutreten und das Nein-Lager noch zu stärken, "sowie die Ausrichtung der SPD als linke Volkspartei dauerhaft zu stärken und mitzutragen".Verwundert seien die Jusos über die Äußerungen der vergangenen Tage von verschiedenen ehemaligen Parteisekretären gewesen, die den demokratische Meinungsfindungsprozesse herablassend als "Zwergenaufstand" bezeichnet hätten und es nicht für nötig erachteten, in ihrer eigenen Partei überhaupt eine Diskussion zuzulassen. "Das unterscheidet uns als Mitmachpartei deutlich von manchem politischen Mitbewerber", hieß es dazu.