Der ÖDP Kreisverband hat jetzt die Weichen für die kommenden Wahlen gestellt. Klaus Mrasek und Christian Schmid kandidieren 2018 als Direktbewerber für die Landtags- und Bezirkstagswahl.

Keine Großspender

Sinnloser Flächenfraß

Amberg-Sulzbach. (gfr) "Wir haben die besseren Pläne für den Freistaat Bayern", unterstrich ÖDP-Landes- und Kreisvorsitzender Klaus Mrasek, bei der Stimmkreisversammlung in Lintach. Die ÖDP sei die Partei für Wachstumskritik, für ehrliche Demokratie, sie sei die Familienpartei und für Bayern eine echte Alternative.Dem Ressourcenverbrauch müsse Einhalt geboten werden, betonte Mrasek, denn weder Fläche noch Rohstoffe stünden unbegrenzt auf unendliche Zeiten zur Verfügung, sondern seien in berechenbaren Zeiten erschöpft. Auf der anderen Seite würden immer mehr Klimagase produziert, was in einer Klimaerhitzung enden werde. Mrasek forderte staatliche und kommunale Gemeinwohlbilanzen und kündigte der Wegwerfgesellschaft den Kampf an - etwa über eine Verlängerung der gesetzlichen Mängelhaftung auf sechs Jahre sowie eine Verpflichtung für die Hersteller, ihre Produkte reparaturfreundlich zu konstruieren.Ehrlich sei die ÖDP, so Mrasek, sie lasse sich nicht kaufen, denn kein Großspender verzichte auf Gegenleistung. Er forderte eine finanzielle Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten sowie die freie Wahl der Eltern, ob sie Betreuungseinrichtungen in Anspruch nehmen. "Wir brauchen keine 24-Stunden-Kita und keine Ladenöffnungszeiten rund um die Uhr und an sieben Tagen", so Mrasek. Das Jamaika-Desaster habe deutlich vor Augen geführt, dass in der Politik eine wertorientierte Alternative kommen müsse und dafür stehe in Bayern die ÖDP zur Verfügung."Bayern muss beim Flächenverbrauch sparen", so Christoph Zollbrecht, Beisitzer im Landesvorstand. Verbrauchte Fläche wachse nicht nach. In Deutschland betoniere man täglich 66 Hektar zu, in Bayern gut 13. Aber mit einem Volksbegehren wolle die ÖDP den Flächenfraß auf maximal fünf Hektar beschränken. Kommunen hätten beim Wohnungsbau Handlungsspielraum, wenn Brachflächen oder Baulücken genutzt würden. Dafür sollte ein Baulückenkataster erstellt werden.Die Versammlung wählte einstimmig den ÖDP-Landesvorsitzenden Klaus Mrasek zum Direktkandidaten für die Landtagswahl, Kreisrat Christian Schmid aus Edelsfeld wurde für den Bezirkstag nominiert und als Listenkandidaten werden der Wahlkreisversammlung der Amberger Stadtrat Franz Badura und Kreisrat Michael Birner vorgeschlagen.In der anschließenden Diskussion ging es um regionale Themen wie den geplanten Neubau eines Baumarktes. Wenn ein seit Jahren in Amberg ansässiger Baumarkt mit zwei Verkaufsebenen nur wenige Hundert Meter weiter neu baue, nur um nahezu die gleiche Verkaufsfläche ebenerdig anzubieten, dafür aber die doppelte Grundfläche zubetoniere, das sei Flächenfraß."Was braucht jedes Dorf sein Gewerbegebiet", so Michael Birner. "Werfen wir doch alle Gewerbeflächen im Landkreis in einen Topf und verteilen die Gewerbesteuern unter allen Kommunen, dann hätten auch die Gemeinden was davon, die nicht an der Autobahn oder einer Bundesstraße liegen." Für Klaus Mrasek ist klar, dass Investoren auf der Suche nach Gewerbefläche die Kommunen eiskalt gegeneinander ausspielen.