Landrat Richard Reisinger händigte diese im Auftrag des bayerischen Innenministers aus und dankt dabei den Geehrten für ihre Zeit und ihr Engagement. Die kommunale Dankurkunde sei die Würdigung für die Kompetenz und den Fleiß in all den Jahren, sagte Reisinger bei einem Festakt im Torstüberl des Landratsamtes.Um diese Auszeichnung für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten, muss ein Geehrter mindestens 18 Jahre ehrenamtlich in einem politischen Gremium wie Kreistag, Gemeinde- oder Stadtrat vertreten gewesen sein.