Der Kreisberatungsausschuss denkt schon an den nächsten Winter: Dann werden die Umsetzung der neuen Düngeverordnung und die Umstellung der Milchviehhaltung von der Anbinde- auf Laufstallhaltung Thema sein. Auch die Ernährungsbildung und der ökologische Landbau stehen im Fokus.

Gute Resonanz

Gemeinsame Aktivitäten

Der Ausschuss Der Kreisberatungsausschuss ist eine Einrichtung des Bayerischen Bauernverbandes, der die Information und Zusammenarbeit der bäuerlichen Organisationen und der staatlichen Verwaltung der Land- und Forstwirtschaft auf Kreisebene fördert. Den Vorsitz hat der Kreisobmann (oder sein Stellvertreter). Teilnehmer sind die Kreisbäuerin sowie alle Verbände und Institutionen, die sich mit Bildung und Beratung im ländlichen Raum befassen. Die Geschäftsführung liegt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Der Ausschuss erörtert die für die Land- und Forstwirtschaft wichtigen Fragen und gibt Empfehlungen für Beratungsschwerpunkte und Ziele.

Amberg-Sulzbach. Diese Schwerpunkte hat der Kreisberatungsausschuss bei einer Sitzung im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit den land- und forstwirtschaftlichen Verbänden und Bildungseinrichtungen festgelegt. Über 20 Vertreter hatten nach gut zwei Stunden sechs Stellwände gefüllt mit vielen Pin-Karten, jede mit einer guten Idee - und einem möglichen Beratungsschwerpunkt.Der neu gewählte Kreisobmann Peter Beer freute sich über die gute Resonanz: "Ich bin erstaunt, wie viele Verbände und Behörden sich mit Land- und Forstwirtschaft im Landkreis Amberg-Sulzbach beschäftigen" - von Bayerischer Bauernverband, Maschinenring bis zur Ökomodellregion und den Vermarktungseinrichtungen im Landkreis bis zum Naturpark Hirschwald, von den Forstbetriebsgemeinschaften bis zu den Kreisgruppen des Bayerischen Jagdverbandes. AELF-Leiter Wolfhard-Rüdiger Wicht stellte die Aufgaben des Ausschusses vor. Vorrangig gehe es um eine Koordination der Beratungsaktivitäten, um das Angebot überschaubar zu halten und Überschneidungen zu vermeiden. Alle arbeiteten dann unter Moderation des Bereichsleiters Landwirtschaft, Reinhold Kräckl, an Ideen für den Winter und stellten die Ergebnisse vor.Wie geht es nun weiter? Die erarbeiteten Schwerpunkte bieten gute Anknüpfungspunkte für gemeinsame Veranstaltungen. Das spart Vorbereitungszeit für die Akteure und erhöht die Akzeptanz bei den Besuchern. Nächster Schritt wird es sein, im Herbst alle Veranstaltungen in einen Kalender zu vereinen.

Schwerpunktthemen

Josef Schmidt, Sachgebietsleiter Landwirtschaft am AELF, sieht als Schwerpunkte den Gewässerschutz und die Umsetzung der neuen Düngeverordnung. Unterstützt wird das Amt durch die Wasserberater des Fachzentrums Agrarökologie. Kreisobmann Beer schlug vor, sich im Herbst abzustimmen, um die Infos an die Landwirte weiterzugeben."Wir müssen die Umstellung auf Laufstallhaltung aktiv angehen, da der Druck der Verbraucher und auch des Einzelhandels wächst", sagte Schmidt. Deshalb bieten das Amt und das Fachzentrum Rinderhaltung Info-Veranstaltungen für Betriebe an, die in der Milchviehhaltung investieren wollen. Auch zu Alternativen wie extensive Rinderhaltung oder Legehennenhaltung sollen Veranstaltungen angeboten werden.Der ökologische Landbau bleibt für bestimmte Betriebe eine Chance: Darin waren sich die beteiligten Organisationen einig. Das Sachgebiet Landwirtschaft plant deshalb mit dem Fachzentrum ökologischer Landbau und weiteren Verbänden wie der Ökomodellregion Veranstaltungen dazu.Die Aktivitäten des Sachgebietes Hauswirtschaft und Ernährung stellte Ursula Eckl vor. Zentrale Aufgabe ist die Teilzeitschule Hauswirtschaft (Beginn im Herbst). Parallel laufen viele Aktivitäten zu Ernährungsbildung, Einkommenskombination und Dialog mit der Gesellschaft.