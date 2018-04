Irgendwie war die Spannung bei der Kreistagssitzung schon etwas raus. Grund dafür war die detaillierte Vorberatung des Haushalts im Kreisausschuss vor knapp zwei Wochen. Dem Zahlenwerk mit einem Volumen von knapp 123 Millionen Euro erteilte nun auch das Gesamtgremium sein einstimmiges Plazet.

Anfragen Stefan Lindenberger (Grüne) monierte den breiten Ausbau und die geänderte Trassenführung bei der Kreisstraße AS 6 zwischen Edelsfeld und Fichtenhof. Er hätte sich hier Informationen zu den Änderungen gewünscht. Matthias Kolb vom Tiefbauamt des Kreises informierte dazu, dass die bestehende Trasse wegen ihrer vielen Kurven verlassen wurde, und für die Änderungen Ausgleich geschaffen wird.



Veronika Fenzel (SPD) wollte sich mit der Rückschnitt-Aktion entlang des Radweges von Haselmühl nach Theuern nicht anfreunden, die ihrer Meinung nach zu extrem ausgefallen seien. Hier bemerkte der Vertreter des Tiefbauamtes dazu, dass solche Maßnahmen alljährlich durchgeführt würden, aber niemals als Kahlschlag. Kreisrat Richard Gaßner regte hier Aufklärung im Vorfeld solcher Aktionen an. (oy)

Amberg-Sulzbach. Unterm Strich waren die Vertreter aller Parteien mit dem Haushaltsentwurf von Kämmerer Anton Weber zufrieden. In den Kernpunkten war die Rede dabei von einem fast erreichten Rekordniveau aufgrund gestiegener Einnahmen, aber auch von einem Ausgleich, der mit einer Neuverschuldung und Rücklagenentnahme finanziert wird (AZ/SRZ berichtete; www.onetz/1837297). Kein großes Lamento machten die Kreisräte auch beim heißesten Eisen, der "Kreisumlage". Hier schlagen im Gremium bei vielen Räten oft zwei Herzen in der Brust, nach eigenen Angaben vor allem bei den Bürgermeistern, die auch im Kreis-Parlament sitzen. Während die Gemeinde- und Stadtoberhäupter ihre jeweiligen kommunalen Säckel möglichst wenig damit belasten wollen, ist der Landkreis auf diese Einnahmequelle dringend angewiesen. "Der umlagefinanzierte Haushalt hat einen direkten Durchgriff in die Haushalte der Landkreisgemeinden. Somit sind die Gemeinde Partner des Landkreises bei diesen wichtigen Finanzierungen. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder gelungen, die Interessen beider kommunaler Ebenen bei der Haushaltsaufstellung zu berücksichtigen. Rücksichtnahme ist auch 2018 das Gebot der Stunde", bewertet CSU-Fraktionssprecher Stefan Braun die Beibehaltung des Kreisumlagen-Hebesatzes von 44 Prozent. Eine Position, die ebenfalls immer genau unter die Lupe genommen wird, ist der Schuldenstand oder deren Aufnahme. Für die SPD-Fraktion bewertete deren Sprecher Winfried Franz die Situation: "Die Aufnahme zinsgünstiger Darlehen von zwei Millionen Euro ist vertretbar, zumal der voraussichtliche Stand der Nettoneuverschuldung zum Jahresende 6,7 Millionen Euro betragen wird, was man im Vergleich zu anderen Kreisen als niedrig einstufen kann."Hans-Jürgen Reitzenstein (FWS/FDP) thematisierte in seinem Kommentar zum Haushaltsentwurf des Landkreises abschließend ebenfalls auf die Schuldensituation und die Neuverschuldung: "Wir sollten in künftigen Jahren die Neuverschuldung möglichst gering halten, und eine maßvolle Ausgabenpolitik betreiben im Sinne einer dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises."