Amberg-Sulzbach. Mit jeweils 1250 Euro dotiert ist der Agenda 21-Preis. Verliehen wird er alle zwei Jahre für herausragende Leistungen und Projekte im Landkreis Amberg-Sulzbach im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Aktuell geht er an die Ambulanten Pflegeeinrichtungen der Caritas.

Landrat Richard Reisinger nutzte die Kreistagssitzung zur Verleihung und führte an, dass die Caritas den Preis für ihr Engagement bei den Investitionen in nachhaltige regenerative Energien, für den Einsatz von Elektrofahrzeugen, die Errichtung von PV-Anlagen, nachhaltige Entsorgung von technischen Geräten, Weitergabe von Altkleidung und Unterstützung von Auslandshilfen durch Erlöse von ehrenamtlich organisierten Bücher- und Flohmärkten. Zu den Pflegeeinrichtungen zählen die Caritas-Sozialstationen Ensdorf und Amberg sowie die Sozialstationen in Sulzbach-Rosenberg und Hirschau."Die Familie Heldrich bekommt den Preis für ihr Engagement als Multiplikator für eine nachhaltige Entwicklung der Region und die Pflege der Biodiversität in unserer Kulturlandschaft", lobte der Kreischef. Dazu zählen Erzeugung bioregionaler Lebensmittel, Streuobstanbau, vielfältig ausgerichtete ökologische Landwirtschaft sowie die , fachgerechte Pflege kommunaler Streuobstbestände im Landkreis.Als konkrete Beispiele nannte Reisinger die Bewirtschaftung von rund 90 alten Bäumen und das Anpflanzen von 300 neuen Bäumen. "Insgesamt werden etwa 100 verschiedene Apfel-, 20 Birnen- und zehn Quittensorten von der Familie gepflegt.