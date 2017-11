Sulzbach-Rosenberg. Die Aufarbeitung der Bundestagswahl war ein Thema - die nächsten Wahlen zum Land- und Bezirkstag ein weiteres. Damit befasste sich der Vorstand des SPD-Kreisverbands bei einer Sitzung im Brauereigasthof Sperber in Sulzbach-Rosenberg. Einstimmig waren sein Vorschläge der Landtags- und Bezirkstags-Listenkandidaten.

Wunschkandidaten Armin Rüger (Sulzbach-Rosenberg): Stadtrat in Sulzbach-Rosenberg und Mitglied des Ortsvorstands der SPD, Kreisrat, Facharzt für Allgemeinmedizin, Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen Bayern; 55 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder.



Peter Danninger (Auerbach): Sprecher Schulleiterverband im Landkreis, Fortbildungsreferent/Bezirksebene, Referent "Schulentwicklung - Schwerpunkt Lernen und Erziehung", Rektor Krötensee Mittelschule Sulzbach-Rosenberg, 48 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. (phl)

Kreisvorsitzender Uwe Bergmann sieht das schlechte Abschneiden der SPD als Konsequenz einer "Merkel- Abwahl". Die SPD sei als Teil der Großen Koalition in Mitverantwortung genommen worden. Bergmann und Juso-Kreisvorsitzender Lukas Stollner sehen daher den Gang in die Opposition als richtige Entscheidung.Nun stünden bereits neue Wahlen an. Der Vorschlag des SPD-Kreisvorstands für den Listenkandidaten zur Landtagswahl wurde einstimmig beschlossen: In der Stimmkreiskonferenz am Sonntag, wo die Entscheidung fällt, will er Armin Rüger aus Sulzbach-Rosenberg vorschlagen. Der Mediziner stellt sich in dieser Rolle bereits zum dritten Mal in den Dienst seiner Partei. Sein Schwerpunkt ist die Gesundheitspolitik, speziell die Bürgerversicherung als Kranken- und Pflegeversicherung für alle. Als Listenkandidaten zur Bezirkstagswahl wünscht sich der Kreisverband Peter Danninger. Der Auerbacher ist Rektor der Krötensee-Schule in Sulzbach-Rosenberg. Bezirksrat Richard Gaßner informierte über die Eingliederungshilfe, die Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg und die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie in Amberg. Langfristig sei deshalb eine starke Vertretung auch im Bezirkstag wichtig.