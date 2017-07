Amberg-Sulzbach. Zu Gast bei Staatssekretär Albert Füracker im Staatsministerium der Finanzen und Heimat in Nürnberg sind jüngst die Bürgermeister aus dem Landkreis und Landrat Richard Reisinger gewesen. Unter anderem ging es um Fördermittel für Freibadsanierungen, Breitbandversorgung und der Wohnungsbau.

Noch am Anfang

Große Sorgen

Zum Thema kommunaler Finanzausgleich bekamen die Landkreisbürgermeister die Information, dass die Ausgleichszahlungen an die Gemeinden seit Jahren regelmäßig neue Rekorde erreichen. "In diesem Jahr erhalten die Kommunen über den Finanzausgleich rund 8,9 Milliarden Euro vom Freistaat", erklärte Füracker. Seit 2013 sei der kommunale Finanzausgleich damit um über eine Milliarde Euro angehoben worden.Ein wichtiger Punkt war das Thema Freibadsanierungen und Schulschwimmbäder, denn Rieden und Illschwang sind davon betroffen. "Als Politiker machen wir uns natürlich Gedanken, wie wir hier zu einer tragfähigen, konzeptionellen Lösung kommen können", sagte Füracker. Er könne vorerst nur den Rat geben, dass die Kommunen verstärkt über eine kommunale Zusammenarbeit nachdenken müssten.Riedens Bürgermeister Erwin Geitner hatte geschildert, dass alleine auf seine Gemeinde etwa 2,5 Millionen Euro Sanierungskosten zukommen werden. Landrat Reisinger forderte, dass Freibadsanierungen künftig gefördert werden sollen. "Ausgeschlossen ist nichts - wir stehen ganz am Anfang dieser Geschichte", sagte Füracker.Auf Hochtouren läuft derzeit der Breitbandausbau in der Oberpfalz. "98 Prozent der Oberpfälzer Gemeinden und alle Landkreisgemeinden sind in das 1,5 Milliarden Förderprogramm des Freistaates eingebunden", sagte Füracker. 19 Gemeinden aus dem Landkreis haben bereits elf Millionen Euro Fördersumme erhalten. "Um besonders ländlich geprägte Gemeinden zu unterstützen, vergeben wir seit dem Juli einen Höfebonus - hierbei werden die Fördersummen der Gemeinden kräftig erhöht."Themen waren auch der Städtebau und die ländliche Entwicklung. Der Freistaat stellt im Doppelhaushalt über 500 Millionen zur Verfügung. "Parallel werden die finanziellen Mittel der ländlichen Entwicklung auf über 212 Millionen Euro erhöht", sagte der Staatssekretär.Wie Landrat Reisinger anmerkte, mache ihm der Wohnungsbau derzeit große Sorgen: Er rief zu mehr Mut für Sozialwohnungen auf. "Denn eine zweite Flüchtlingswelle packen wir nicht mehr."