Der Landkreis nimmt sein Klimaschutzkonzept ernst und gibt Gas beim Thema Elektromobilität. Er hat für den Ausbau seiner Ziele einen Fahrplan entwerfen lassen, der nach einer Auftaktveranstaltung im April turbomäßig entwickelt wurde. Am Donnerstag gab es erste Ergebnisse zu sehen.

Bürgermeister elektrisiert

Carsharing als weitere Idee

Hintergrund Mit dem Sitz der Hardy Barth Elektrotechnik GmbH ist die Gemeinde Birgland sozusagen führend beim Thema E-Mobilität im Landkreis. Allein am Unternehmensstandort in Schwend gibt es sieben Elektroautos - gemessen an der Größe des Orts fast ein "kleines gallisches Dorf", wie Firmeninhaber Hardy Barth meint. Nachdem sein Betrieb neben dem Verkauf von Stationen auch Lademöglichkeiten anbietet, hat das E-Mobilitätskonzept für die Gemeinde Birgland nur einen weiteren Ladepunkt geplant.



Er liegt in Fürnried an der Dorfstraße beim Feuerwehrhaus. Auf rund 8000 Euro würde seine Herstellung samt Anbindungskosten an den bestehenden Hausanschluss kosten. Die Betriebsausgaben betragen jährlich rund 750 Euro. Beide Summen stehen exemplarisch für viele Gemeinden im Landkreis, die ähnliche Möglichkeiten an öffentlichen Gebäuden oder Plätzen für Ladestationen bieten. Den Bau sollten die Gemeinden selber übernehmen, schlägt das Konzept vor, den Betrieb jedoch in professionelle Hände legen. (ath)

Caritas Vorreiter Ein Vorreiter für E-Mobilität im Landkreis ist die Caritas mit ihren zwei Sozialstationen in Amberg und Hirschau. Dort laufen laut Diakon Richard Sellmeyer 17 Elektroautos, die im Schnitt jährlich 15 000 Kilometer zurücklegen. Und zwar ohne Probleme - auch stehengeblieben sei noch nie jemand, weil die Stromreserven ausreichten oder die Systeme bei Absinken rechtzeitig warnten. An Sprit spart die Caritas pro Jahr rund 20 000 Euro ein, während die Stromkosten mit eigener Photovoltaikanlage bei 3000 Euro lägen. Auch Kundendienste sind laut Sellmeyer deutlich günstiger.

Amberg-Sulzbach. Präsentiert wurden sie den Bürgermeistern sowie weiteren Vertretern aller Gemeinden und der Öffentlichkeit. Wobei die Resultate den Kommunen nicht neu waren, hatten sie doch selbst Vorschläge eingebracht und mitgearbeitet, wie die Voraussetzungen für mehr Elektromobilität in Amberg-Sulzbach verbessert werden können. Das A und O ist eine gut durchdachte Ladeinfrastruktur, wie Matthias Groher vom beauftragten Institut Neue Mobilität Berlin bei dem Treffen im Senatssaal der Ostbayerischen Technischen Hochschule betonte. Für die Vorgabe, 7000 Elektroautos im Landkreis zu haben - derzeit sind es erst um die 90 -, brauche es rund 80 gut verteilte Ladestationen. Im Schnitt sind zwei bis drei pro Gemeinde vorgesehen - so schlägt es das in der Theorie fertige Elektromobilitätskonzept vor. In der Praxis soll es jetzt in die Umsetzung gehen, wofür am Donnerstag noch einmal kräftig geworben wurde.Die große Mehrheit der Bürgermeister ist längst elektrisiert und mit Interesse bei der Sache. Ihre Aufgabe ist es nun, auch ihre Gemeinderäte zu überzeugen - von den anvisierten Standorten sowie den Herstellungs- und Betriebskosten. Beides wurde vom Berliner Institut und der vor Ort mit ins Boot geholten Schwender Elektrotechnikfirma Hardy Barth für jede beteiligte Gemeinde ermittelt.Am Donnerstag bekamen die Bürgermeister darüber schriftliche Unterlagen in die Hand, die ihnen als Entscheidungsgrundlage in ihren Gemeinderäten dienen sollen. Dort sollte das Thema Elektromobilität nach dem Wunsch von Groher nicht nur als unumkehrbarer Zukunftstrend, sondern auch als klarer Standortvorteil dargestellt werden. Denn es lasse sich ideal mit wichtigen Bereichen wie Tourismus, Gastronomie und Handel verknüpfen. Sprich: Die Gemeinden könnten das in Kombination bewerben und so auswärtige Elektromobilfahrer zu Ausflügen und Besuchen in die Region locken, von denen die Wirtschaft profitiert.Als Arbeitsgrundlage ist bereits jetzt eine interaktive Landkreiskarte fertiggestellt, die die einzelnen Ladestationen und gegebenenfalls weitere Vorteile und Angebote an den Orten zeigt. Sie soll nicht nur auf der Homepage des Landkreises und denen der Kommunen veröffentlicht werden, sondern auch in entsprechende E-Mobilitätsportale und Navigationssysteme eingepflegt werden.Eine weitere Idee für die Gemeinden und ihre Verwaltungen wäre laut Konzeptvorschlag die Idee des Carsharings mit Elektroautos. Was nach Ansicht von Groher ebenfalls zum Ganzen passt, ist, dass 44 Prozent der Energie im Landkreis bereits regenerativ erzeugt werden.