Am liebsten würde er auf jede Schlagzeile verzichten. Aber diesen frommen Wunsch für 2018 hatte Richard Reisinger auch schon vor einem Jahr. Und dann gab es 2017 doch eine ganze Menge Sachen, die den Landrat nicht nur in die Zeitung brachten, sondern ihn richtig freuten.

Amberg-Sulzbach. Das Interview mit Reisinger zum Jahreswechsel führten die AZ-Redakteure Heike Unger und Markus Müller.Richard Reisinger: Über die Sitzung des bayerischen Kabinetts bei uns. Das hat uns schon geadelt, weil es da auch viele Mitbewerber gab. Die sollte übrigens zuerst in Theuern stattfinden, aber dann hat dort die Mobilfunkversorgung nicht ausgereicht.Auch über das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Maintenon. Und dass wir im Oktober mit einer Delegation bei unseren schottischen Partnern in Argyll & Bute waren. Wir haben die Partnerschaft wieder neu gestartet, das ist genau das Richtige in der jetzigen Zeit, wo alle wieder so national-individualisiert unterwegs sind.Privat ist mir mal der Akku an meinem E-Bike ausgefallen. Das hat mich aufgeregt. Da war ich weit entfernt von zu Hause. Dann habe ich mich so richtig nach Hause gequält - zur Schadenfreude meines Familienumfelds. Aber sonst? Entweder habe ich es verdrängt ... Nein, es war ein gutes Jahr, es ist rund gelaufen. Ein privates Highlight war für mich, als ich als Vizepräsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bei der Einweihung der Gedenkstätte Hartmannsweilerkopf war. Da hat sich vor mir ein Franzose umgedreht und gesagt: "Ich kenne Sie, meine Kinder waren alle bei Ihnen in Sulzbach, Austausch Zillesheim, Elsass." Da habe ich mir gedacht: Heute passt mal alles.Ja, bei der Kapelle auf dem Knappenberg, an der ich mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm einen Arbeitseinsatz hatte. Das war nicht bloß so ein Pseudo-Einsatz wie bei Spatenstichen, sondern wir haben da richtig stundenlang bei Regen diese Holzplättchen hingetackert.Mit der Beantwortung einer solchen Frage würde ich ihren Wesensgehalt schon zerstören (lacht). Aber überschätzen Sie mich da nicht.Für uns in dem Beruf ist die beste Schlagzeile überhaupt keine. Lieber auf eine ganz große positive verzichten und dann auch von negativen verschont bleiben.Das entscheiden die Bürger.