"Wir werden mit dem Wolf leben dürfen. Und müssen." Das Fazit von Landrat Richard Reisinger klingt eigentlich ganz einfach. Tatsächlich gilt es aber einem hochkomplizierten Thema.

Otter und Kormoran Auch der Fischotter ist in der Region heimisch geworden. Deshalb gibt es einen Fischotterberater, der beim Landratsamt Tirschenreuth angesiedelt ist. Er ist auch Ansprechpartner für Amberg-Sulzbach, insbesondere für Schadensmeldungen. Der Otter sei "nicht unproblematisch", bilanziert Richard Reisinger für seinen Zuständigkeitsbereich, aber "die größeren Probleme haben mit ihm natürlich die Landkreise Schwandorf und Tirschenreuth mit ihren vielen Teichflächen", die dieses Tier anlockten.



Damit ist Reisinger aber auch gleich beim Kormoran angekommen. Und der verursache im Amberg-Sulzbacher Land "große Schäden in den Fischbeständen". Von Verwaltungsseite könne man aber "nur bedingt auf dieses massierte Auftreten reagieren". Zwar gebe es die artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung. "Aber das ist halt eine Ausnahmeverordnung, wie der Name schon sagt."



Danach dürfe der Kormoran "zu bestimmten Zwecken im Umkreis von 200 Metern an geschlossenen Gewässern gejagt werden". In der Saison 2016/17 (sie dauerte vom 16. August bis zum 14. März) seien 566 Kormorane geschossen worden. "Mir wird allerdings immer gesagt, wenn man eine Kormoran-Population per Ausnahmeverordnung reduziert, dann rückt die nächste schnell nach", betont Reisinger.

Hilfe für Halter von Weidetieren

A Bisserl Wolf gibt's für viele nicht. Das ist entweder das Bisserl zu viel oder das Bisserl zu wenig. Landrat Richard Reisinger

Der Biber Nicht der Wolf, sondern ein anderes Tier ruft die meisten beunruhigten Bürger auf den Plan: der Biber. Denn der sei "flächendeckend vertreten" im Landkreis, betont Landrat Richard Reisinger - winkt aber auch gleich ein wenig ab: "Es hat sich schon ein bisschen beruhigt." Nicht zuletzt wegen der "Abfänge, die vorher im Einzelfall genehmigt werden". Voraussetzung dafür sei allerdings der Nachweis von Schäden in der Land-, Forst- und Teichwirtschaft. Auch Schutzmaßnahmen seien zugelassen: Damm-Entfernungen, Dränagen, Drahtgeflecht oder anderer Verbissschutz.



"Wir haben momentan im Landkreis fünf Biberbetreuer", berichtet Reisinger. Und man versuche, neue hinzuzugewinnen. "Der Arbeitsaufwand steigt" - denn der Biber "fühlt sich wohl" in Amberg-Sulzbach, was auch "ein guter Landschaftsindikator" sei. Reisinger weiß, dass es zum Biber gegensätzliche Meinungen gibt: "Für den einen ist es ein Riesenschädling, für den anderen ein putziges Tier, mit dem man schon seit Stofftierzeiten vertraut ist." Manche naturschutzrechtlichen Vorschriften könne aber auch der Landkreis nicht beeinflussen: Der Biber zum Beispiel sei "europäisch geschützt".