Kreisvorsitzender Albert Geitner sprach von einer Premiere im Wahlkreis: Die Freien Wähler wollen zur Landtagswahl zwei Frauen ins Rennen schicken.

Amberg-Sulzbach. Innerparteiliche Wahlkämpfe, politische Grenzen oder Postengerangel suche man bei den Freien Wählern in Stadt und Landkreis vergeblich, betonte Geitner bei einer Vorstandssitzung der Freien Wähler im Vorfeld der Nominierungsversammlung.Er sieht die FW bei der Landtagswahl im nächsten Jahr "als die wichtige Kraft der politischen Mitte in den Startlöchern". Sowohl als Direktkandidat als auch als Listenkandidat treten laut Geitner erstmals in der Geschichte im Stimmkreis Amberg-Sulzbach gleich zwei Frauen an: Ammerthals Bürgermeisterin Alexandra Sitter und Doris Lehnerer aus Königstein.Die Freien Wähler wollen wieder ins Maximilianeum einziehen, betont Geitner in einer Pressemitteilung. Dazu nominieren die Mitglieder am Montag, 18. Dezember, in Ammerthal aus den Ortsvereinen ihren Direkt- und den Listenkandidaten für den Stimmkreis 301. Die Wahl des Veranstaltungsortes komme nicht von ungefähr, sagt Geitner: Ammerthals Bürgermeisterin Alexandra Sitter soll als Direktkandidatin nominiert werden. Als Listenkandidatin tritt Doris Lehnerer aus Königstein an.Die einst erste Bürgermeisterin in der Geschichte des Landkreises, Alexandra Sitter, hat sich nach eigenen Worten die Entscheidung zur Kandidatur wohlüberlegt. Da aber das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters und ein Landtagsmandat nicht nur juristisch zu vereinbaren sind, freut sie sich jetzt auf den Wahlkampf: "Ich bin seit fast zehn Jahren mit Leib und Seele Bürgermeisterin meiner Gemeinde Ammerthal und weiß, wie wichtig Präsenz der Sorgen des flachen Landes in München ist. Nur ein Schlagwort sind die Straßenausbaubeiträge."