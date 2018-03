Jetzt haben auch die Oberpfälzer Linken ihre Kandidaten nominiert: Marius Brey tritt für sie bei der Landtagswahl an, Marina Mühlbauer für den Bezirkstag.

Die Oberpfälzer Linke hat in Schwandorf ihre Listen aufgestellt. Als Spitzenkandidaten für den Landtag gab es vier Bewerber. In der Stichwahl setzte sich Marius Brey (Chamerau) durch. Er ist nun Direktkandidat und Listenführer und sieht für die Linke die Chance, "erstmals in den bayerischen Landtag einzuziehen": Wenn Markus Söder sich selbst als Manager des Freistaates sehe, "müssen wir die Betriebsräte Bayerns sein" und die Rechte derer vertreten, "die mit ihrem Manager nicht zufrieden sind. Diese Herausforderung nehmen wir gerne an."Aus drei Bewerbern für die Bezirksspitze entschieden sich die Mitglieder für Marina Mühlbauer (Regensburg). Diese sprach sich für eine gerechte und solidarische Lebens- und Arbeitswelt aus, für die es neue Ideen und mutige Politik brauche. "2018 ist die Zeit reif, endlich den antiquierten Ansichten von CSU auch im Bezirkstag der Oberpfalz entschieden entgegenzutreten. Mit Kompetenz und Kreativität wird die Linke im Bezirkstag Oberpfalz für frischen Wind und politische Veränderung streiten."