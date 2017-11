Amberg-Sulzbach. Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages ist der Startschuss für den großen Breitbandausbau im Gemeindeverbund Hirschwald gefallen. Mittlerweile hat die Telekom die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau in den beteiligten Naturparkgemeinden Rieden, Ebermannsdorf, Ensdorf, Hohenburg, Kastl und Ursensollen gewonnen. Dem vorausgegangen waren die Markterkundungen in den jeweiligen Gebieten, die laut Presseinfo über die Ausschreibungsverfahren der bayern- und bundesweiten Förderprogramme beantragt und abgewickelt wurden.

Insgesamt erhalten mit dem aktuell vergebenen Auftrag rund 4100 Haushalte Breitband-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von 30 bis 200 Megabit pro Sekunde. Im Riedener Rathaus ist jetzt mit allen Kommunen und Fachstellen ein Planungsgespräch geführt worden, damit die Umsetzung im Frühjahr beginnen kann. Dabei ging es um den möglichst reibungslosen Ausbau der jeweiligen Ortsbereiche. Ein Großteil der Arbeiten soll 2018 abwickelt werden, wenngleich das Vertragswerk einen Bauzeitenplan bis Mitte 2019 vorsieht. Insgesamt werden rund 165 Kilometer Glasfaser und Mikrorohre sowie 62 Multifunktionsgehäuse und weitere elf Glasfasernetzverteiler aufgestellt. Das neue Netz soll so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Teilweise können die Haushalte laut Mitteilung vom schnellen Internet profitieren, ohne dass Veränderungen an bereits vorhandenen Hausanschlüssen vorgenommen werden müssten, weil hier beispielsweise der nächstgelegene Kabelverzweiger mit einem Glasfaseranschluss versorgt wird und die letzten Meter zum Kunden weiter per Kupferkabel bewältigt werden.Haushalte, die einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude bekommen sollen und deshalb von Baumaßnahmen direkt betroffen wären, werden demnach rechtzeitig schriftlich informiert und können sich dann entscheiden, ob sie diese Chance nutzen wollen. Davon sind aufgrund der technischen Anforderungen rund 160 der insgesamt 4100 Haushalte betroffen, für die Sondervereinbarungen im Zuge des Ausbaukonzepts getroffen würden. Bei der Besprechung wurde mit den Bürgermeistern vereinbart, dazu zeitnah Infoveranstaltungen vor Ort anzubieten.