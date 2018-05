Amberg-Sulzbach. Neuer und alter Vorsitzender der Mittelstands-Union der CSU Amberg-Sulzbach ist Manfred Lubrich. Einstimmig bestätigten ihn bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Wagner in Großenfalz die Mitglieder in seinem Amt. Seine Stellvertreter sind Michael Rampf, Bianca Sommer, Josef Vogel und Robert Winkler. Das Amt des Schriftführers liegt in Händen von Walter Trösch, seine Stellvertreterin ist Maria Bogner. Schatzmeister ist auch künftig Alois Schwanzl, Beisitzer sind Friedrich Bayer, Lothar Bedritzki, Wolfgang Schuller, Wolfgang Fischer, Horst Linn, Johann Moser, Erhard Nitzbon und Hubert Siegert. Die Kasse prüfen Michael Kohl und Josef Wagner. Delegierte sind künftig Maria Bogner, Manfred Lubrich, Johann Moser, Nitzbon, Günther Pichl und Bianca Sommer. Günther Pichl wurde zusätzlich zum Delegierten für die Landesversammlung gewählt.