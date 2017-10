Pursruck. Bei einem Ortstermin in Pursruck erkundigte sich die SPD-Kreistagsfraktion mit Fraktionschef Winfried Franz über den Stand des geplanten Ausbaus des letzten Teilstücks der Kreisstraße 18 zwischen Hirschau und Lintach. Die Teilnehmer sahen selbst, wie dringend notwendig dieses Projekt ist: Die schmale Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und die Verkehrssicherheit in diesem sehr kurvenreichen Abschnitt mehr als bedenklich.

Dass dieses Projekt seit mehreren Jahrzehnten in Planung und noch nicht realisiert ist, empfanden alle Anwesenden Besorgnis erregend. Matthias Kolb vom Landratsamt und Ferdinand Leitner vom Planungsbüro Seuß erklärten ausführlich den geplanten Verlauf der neu zu bauenden Straße und beantworteten die vielen Fragen der Kreisräte.Dass der Fensterbach bis kurz vor Pursruck in seinem natürlichen Bett nicht betroffen ist, wurde auf Nachfrage bestätigt. Durch eine Grundstücksablösung innerhalb Pursrucks wird ein Nadelöhr beseitigt. Um den Ortscharakter zu wahren, sei man jedoch etwas gebunden, was Wünsche oder Anträge betreffe, sagten die Experten. Bezirksrat Richard Gaßner forderte, mit den finalen Grundstücksverhandlungen der Eigentümer zügig zu beginnen.Einig war man sich, dass nicht die wichtigen Hofflächen am Ortsanfang überplant und bebaut werden sollen, sondern unbebaute Land- und forstwirtschaftliche Areale, auch wenn damit von einer "Ideallinie" abgewichen wird. Das für die Landwirte wichtige Thema Tauschflächen sollte der Landkreis unbedingt im Auge behalten, meinten die Teilnehmer. Im Anschluss an den Ortstermin hielten sie eine Fraktionssitzung im Landhotel Aschenbrenner, auch zur Nachbesprechung des besichtigten Projekts, ab. Dabei war auch die örtliche SPD mit Vorsitzenden Andreas Koch, Gerhard Dotzler, Schatzmeister Thomas Hirn sowie Internetbeauftragtem Franz Bruckschlegl anwesend.