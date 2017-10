Amberg-Sulzbach. Die Afrikanische Schweinepest war das beherrschende Thema bei einer Tagung der Oberpfälzer Landräte in Lengenfeld (Landkreis Neumarkt). Diese Tierseuche wird schon lange auf ihrem Weg von Ost- nach Mitteleuropa beobachtet. Mit großer Sorge registrieren die Landräte die neuen Fälle rund 250 Kilometer südlich von Prag. Damit sei die Bedrohung der Oberpfalz dramatisch gestiegen.

Die Landräte waren sich einig, dass die Oberpfälzer Landkreise bei diesem Thema schon jetzt auf freiwilliger Basis präventiv aktiv werden. Unterstützt werden sie vom Bayerischen Bauernverband, vertreten von Bezirkspräsident Josef Wutz. Auch der Bayerische Jagdverband will sich insbesondere bei der Begrenzung der Wildschweinpopulation einbringen, wie Bezirksvorsitzender Günther Baumer betonte. Mit der Regierung der Oberpfalz wollen die Landkreise alle Möglichkeiten der Prävention ausschöpfen.Klaus Geiger vom Bayerischen Landkreistag informierte über den Stand der Digitalisierung in den Verwaltungen. Er attestierte den Landkreisen der Oberpfalz große Fortschritte. Eine Herausforderung blieben der Datenschutz und die Ausweitung des Angebotes für die Bürger. Insbesondere die Antragstellung mit digitaler Unterschrift sei in der Bevölkerung noch nicht verankert.Eine Karte der Oberpfalz zeigt, dass nach Abschluss des laufenden Ausbaus die Landkreise hervorragend mit schnellem Internet abgedeckt sind.Mindestens genauso wichtig, gerade auf dem Land, ist die mobile Kommunikation: Flächendeckende G5-Mobilfunkstandards sind den Landräten ein besonderes Anliegen. Regierungspräsident Axel Bartelt erläuterte die Situation der Flüchtlinge in der Oberpfalz.