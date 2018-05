Nitzlbuch. Anwohner des Truppenübungsplatzes leiden weiter unter Schießlärm. Bei Reinhold Strobl, SPD-Landtagsabgeordneter aus Schnaittenbach, sind wieder vermehrt Beschwerden darüber aus Nitzlbuch eingegangen, verursacht durch Gefechtsübungen auf dem Übungsplatz Grafenwöhr. Anwohner beklagen darin eine unerträgliche Lärmbelastung auch an Wochenenden und nachts. "Leider sind wir fast wieder auf dem Lärmniveau von 2010 angekommen", so ein Anwohner, der sich hilfesuchend an den Abgeordneten gewandt hatte: "Ich habe deshalb erneut an das Verteidigungsministerium und an die Verantwortlichen der US-Armee geschrieben, um die umfangreichen Beschwerden der Anwohner weiterzugeben".

Der Politiker zeigt zwar Verständnis für die Notwendigkeit, Gefechtsübungen und Manöver abzuhalten, um die Wehrhaftigkeit der Truppen zu trainieren, bittet die Verantwortlichen auf beiden Seiten - deutscher wie amerikanischer - aber auch dringend, die Anwohner nicht zu vergessen und die schießfreien Zeiten, wie sie in der Verwaltungsvereinbarung von 2010 festgelegt sind, auch einzuhalten. "Nehmt Rücksicht auf die Anwohner!", appelliert Strobl an beide Seiten gleichermaßen.