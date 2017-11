Hartmannswiller. 2014 wurde der Grundstein für eine deutsch-französische Gedenkstätte für Kriegsopfer von 1915 auf dem Hartmannswillerkopf im Elsass gelegt, von Francois Hollande und Joachim Gauck. Am Wochenende haben in einer feierlichen Zeremonie der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem deutsch-französischen Festakt die Museums- und Gedenkstätte eingeweiht. Auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hatte sich an der Finanzierung der Stätte beteiligt. Als Vizepräsident und Frankreichbeauftragter des Volksbundes durfte Landrat Richard Reisinger zusammen mit Präsident Wolfgang Schneiderhan und Generalsekretärin Daniela Schily teilnehmen, er gehörte zum Geladenenkreis, wo die Begegnung mit den beiden Staatspräsidenten im Mittelpunkt stand. Reisinger überreichte Emmanuel Macron die deutsch-französische Festschrift des Partnerschaftsjubiläums Amberg-Sulzbach/Kanton Maintenon.