Amberg-Sulzbach. Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist inzwischen in allen EU-Staaten in nationales Recht umgesetzt. Ziel ist es die Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. Das gilt auch für die Vils: Ein Runder Tisch hat sich im Rathaus Freihung mit ihr befasst - konkret ging es um 49 Vorhaben im Bereich von der Quelle bis zur Einmündung das Wiesenlohbachs und des Ringelmühlbachs. Das Wasserwirtschaftsamt Weiden hatte Träger öffentlicher Belange, Vertreter der Fischerei, Fischereiberechtigte und von Umweltverbänden eingeladen.

Hintergrund Die Wasserrahmenrichtlinie ist in Deutschland seit 2002 im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umgesetzt. Das Ziel, Gewässer in einen guten Zustand zu bringen, gilt für das Grundwasser, Seen und Fließgewässer. Die Maßnahmen sollen in drei sechsjährigen Zyklen von 2010 bis 2027 umgesetzt werden. Begleitet werden die Projekte durch wiederkehrende Kontrollmessungen und Kartierungen, sogenanntes Monitoring, an gewässertypischen Stellen.

Hans Weiß, Abteilungsleiter für Amberg und den Landkreis, betonte, dass für den Gewässer-Zustand mehrere Faktoren eine Rolle spielen:Punktquellen wie Abwassereinleitungen;allgemeine Nährstoffbelastung;Gewässerstruktur.Letzteres war zentrales Thema in Freihung. Um die staatlichen Mittel gezielt und verantwortungsbewusst einzusetzen, werden alle Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung in einem Umsetzungskonzept zusammengefasst und diskutiert.Anton Baumann, Leiter des Sachgebiets Gewässerentwicklung, stellte für den Vilsabschnitt von der Quelle bis zur Einmündung Wiesenlohbach und den Ringelmühlbach 49 Maßnahmen vor. Diese reichen von Grunderwerb oder Tausch entlang der Gewässer, um einen Ufergehölzsaum zu entwickeln, bis zum ökologischen Ausbau.Schwerpunkt sind die noch erforderlichen Maßnahmen:Erhalt naturnaher Auenbereiche durch Pflegemaßnahmen;Grunderwerb (auf freiwilliger Basis) oder Grundstückstausch, um Uferstreifen zu erhalten (vor allem in den begradigten Abschnitten;Ergänzung der Bepflanzung, vor allem auf Süd- und Westuferseiten, um die Beschattung zu verbessern;Schaffung der Durchgängigkeit für Fische an Abstürzen;abschnittsweise Umgestaltung begradigter Vilsabschnitte, zum Beispiel zwischen Klein- und Großschönbrunn durch Wiederanlegen eines naturnahen Gewässerverlaufs.Zum Abschluss informierten die Vertreter des Wasserwirtschaftsamts über die weitere Konzeptbearbeitung. Der Runde Tisch soll die Diskussion eröffnen. Dementsprechend kamen auch Anregungen und Beiträge aus dem Teilnehmerkreis, die nun geprüft und auch berücksichtigt werden sollen.Werden Maßnahmen umgesetzt, muss wie üblich ein Genehmigungsverfahren erfolgen, in dem Anlieger und Betroffene erneut gehört werden. Einfachere Maßnahmen können auch im Zuge der Gewässerunterhaltung erledigt werden.