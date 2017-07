Das 46-Millionen-Euro-Projekt an sich stellte im Kreistag keiner mehr in Frage. Kritische Nachfragen zu Einzelheiten der Generalsanierung und Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums in Sulzbach-Rosenberg gab es aber schon.

Bald 1000 Schüler

Aufzug im Wohnheim

Zitate "Da ist naheliegend, dass wir es nicht ohne Neuverschuldung schaffen." Kreiskämmerer Anton Weber zur Finanzierung des 46-Millionen-Projekts



"150 Parkplätze - da träumt man am Gymnasium davon." Richard Reisinger war beeindruckt vom Stellplatz-Plan



"Wir hätten schon vor 10, 20 Jahren sanieren sollen. Jetzt müssen wir investieren, um nicht ins Hintertreffen zu geraten." Schulleiter Bernhard Kleierl

Amberg-Sulzbach. So wollte Peter Dotzler (FW) wissen, warum die erste Kostenschätzung, die bei 14,4 Millionen Euro lag, so weit übertroffen wurde. Gegenüber den ersten Planungen sei "ziemlich viel dazugekommen", antwortete Hubert Saradeth vom Gebäudemanagement des Landkreises: die Ausbildungsrichtung Lagerlogistik, das Schülerwohnheim, die Beschulung von Asylbewerbern, eine neues Raumprogramm - "wir bauen jetzt ganz was anderes".Dem Unmut wegen der nur bei 35 Prozent liegenden Förderung begegnete Landrat Richard Reisinger mit dem Hinweis, dass es eben keine staatliche Schule sei, sondern eine, bei der der Landkreis Sachaufwandsträger sei und damit auch mehr Gestaltungsfreiheit habe. "Es war äußerst schwer, Berufe heranzuholen", blickte Reisinger zurück. "Würden wir als Landkreis das Signal aussenden, wir wollen gar keine Berufsschule, wären die Berufe innerhalb von zehn Tagen weg." Stattdessen komme man heuer auf über 1000 Schüler. "Das hatten wir schon lange nicht mehr."Bernhard Kleierl, der Leiter des BSZ, berichtete, das zu sanierende Hauptgebäude sei 1954 gebaut worden, andere Teile der Schule dann in den 70er Jahren. Mit der Einhäusigkeit (die Berufsfachschule für Ernährung/Versorgung, Kinder- und Sozialpflege wird integriert) spare man sich eine zweite Küche und damit eine Investition von 500 000 Euro. Im nächsten Schuljahr bestehe bei den aus ganz Nordbayern stammenden Schülern ein Bedarf von 70 Zimmern, die sie in Pensionen in der ganzen Stadt nähmen. Insofern sei das im Zuge der Erweiterung entstehende Wohnheim mit 80 Einzelzimmern schon richtig dimensioniert.Laut Architekt Herbert Osel, der die Planung vorstellte, ist das enge Grundstück schwierig zu erschließen. Man habe aber eine Lösung gefunden, die nach den von 2020 bis 2026 geplanten Baumaßnahmen wesentlich mehr Räume und Klassenzimmer als derzeit vorweise; zudem 150 Parkplätze. Zum Wohnheim ergänzte Osel gegenüber seinen Aussagen im Bauausschuss, es habe einen Aufzug. Insgesamt gebe es drei davon in der Schule. Alle Gebäude seien behindertengerecht geplant. Dass das Wohnheim ein Geschoss höher ist als die Schule, lasse sich aufgrund der vorgebenen Ausmaße und der Anzahl an Einzelzimmern - alle liegen entlang eines Mittelgangs - leider nicht vermeiden.Die einmütige Zustimmung des Kreistags zur Planung wertete Reisinger als "klares Votum für die berufliche Bildung in der Region".