Sulzbach-Rosenberg . Der SPD-Kreisverband Amberg-Sulzbach hat nun eine eigene Ortsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD (AGS). Die Gründungsversammlung fand beim Wulfen in Kauerhof statt. Zum Vorsitzenden wurde Philipp Rösel gewählt, seine Mitstreiter sind stellvertretender Vorsitzender Josef Götz und die Beisitzer Manfred Kick, Winfried Franz, Armin Rüger, Michael Rischke und Anja Rönnebeck.

Auf Initiative von MdL Reinhold Strobl hatten sich die Selbstständigen im SPD-Kreisverband vor einigen Monaten zum ersten Mal zu einer Gesprächsrunde getroffen. Hier wurde klar: Die SPD ist nicht nur eine Partei der Arbeitnehmer, ihr gehören auch viele Selbstständige und Unternehmer aus unterschiedlichen Bereichen an. Dieser Kreis hat nun beschlossen, künftig organisiert aufzutreten. SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann kann sich also über eine weitere Arbeitsgemeinschaft in seinem Verband freuen.In einer Diskussionsrunde wurde über den teilweise fehlenden Anstand in den großen Unternehmen und Manageretagen diskutiert. Es ging vor allem um das Negativbeispiel Air Berlin. Die Lufthansa habe sich diese Fluglinie unter den Nagel gerissen. Die Mitarbeiter zahlten den Preis dafür, durch Arbeitslosigkeit oder wesentlich schlechtere Bezahlung - und die Politik habe zugesehen. Die AGS will das nicht tun: Sie fordert wieder mehr Anstand und moralisches Bekenntnis in Großunternehmen und Manageretagen. Ab nächstem Jahr will die Gruppe bei regelmäßigen Treffen auch Ortstermine wahrnehmen.