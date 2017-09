Um kurz vor 21 Uhr stand am Sonntagabend das Wahlergebnis für den Landkreis fest: Alois Karl (CSU) vereinte 43,31 Prozent der Stimmen auf sich, Johannes Foitzik (SPD) 17,11 Prozent. Mit 11,47 Prozent der Erststimmen landete der AfD-Vertreter Peter Boehringer auf dem dritten Platz.

Amberg-Sulzbach. Bei den Zweitstimmen kam die CSU auf 41,04 Prozent, die SPD auf 18,20 Prozent, die AfD auf 13,02 Prozent. Gegenüber der Wahl 2013 verloren die Christsozialen bei den Erststimmen um 10,71 Prozent, die Sozialdemokraten um 8,68 Prozent. Bei den Zweitstimmen büßte die CSU 9,95 Prozent ein, die SPD 4,56 Prozent. Wahlberechtigt in Amberg-Sulzbach waren 81 639 Bürger. Tatsächlich zur Wahl gingen 64 966 Menschen, was einer Wahlbeteiligung von 79,58 Prozent entspricht. Gültig waren 64 339 aller Erststimmen und 64 487 aller Zweitstimmen."Die Schnellmeldungen folgen leider einem Bundestrend", erklärte Landrat Richard Reisinger zum Wahl-Ergebnis im Landkreis. "Leider haben wir auch eine rechtspolitische Partei auf der Plattform." Er teile das Bedauern darüber mit allen, die dies heute in der Region und im Bund schon geäußert hätten, so Reisinger am späten Abend des Wahlsonntags. Die zwei großen Parteien CSU und SPD hätten am meisten an Stimmen verloren, in einigen Gemeinden sei die AfD zweitstärkste Kraft. Jetz gelte es, auf Bundesebene kluge Lösungen zu finden, damit eine stabile Regierung in Kraft treten könne.Als das ZDF relativ zeitnah zur Wahl sein drittes Politbarometer veröffentlicht hatte und die Union bei 34 Prozent sah, war Richard Reisinger noch optimistisch und dachte, das müsse sich nicht bewahrheiten. "Leider hat es sich bewahrheitet." Für ihn war der Wahlabend genauso ernüchternd wie für viele andere. "Es war wohl nirgends bei den etablierten Parteien eine ausgelassene Stimmung festzustellen", so Reisinger. In allen 27 Gemeinden des Landkreises ging Alois Karl als Sieger hervor. Die meisten Stimmen hatte er in Freudenberg: 52,60 Prozent, was zugleich sein einziges Ergebnis über 50 Prozent war. Knapp an dieser Marke kratzte er in Hahnbach mit 49,98 Prozent. Die wenigsten Stimmen bekam er in Sulzbach-Rosenberg (34,11 Prozent), Hirschbach (38,29) und Edelsfeld (38,79).Sein Herausforderer Johannes Foitzik (SPD) bekam die meisten Stimmen in Schnaittenbach (23,19 Prozent), Auerbach (21,71) und Kümmersbruck (21,21). Die wenigsten Stimmen holte der Kandidat der Sozialdemokraten in Gebenbach (10,19 Prozent), Ursensollen (11,29) und Hohenburg (11,79). In den meisten Gemeinden wurde die AfD drittstärkste Kraft, in einigen Kommunen verwies sie sogar die SPD auf Rang drei. Absolute AfD-Hochburg im Landkreis ist die Marktgemeinde Rieden. Dort erreichten die Rechtspopulisten 19,29 Prozent der Erststimmen und 21,92 Prozent der Zweitstimmen. Ebenfalls stark schnitt die AfD in Schmidmühlen (15,67 Prozent der Erststimmen und 17,68 Prozent der Zweitstimmen) und Hohenburg (13,95 Prozent der Erststimmen und 16,49 Prozent der Zweitstimmen) ab. In allen drei Kommunen ist die AfD zweitstärkste Kraft, verwies jeweils die SPD auf Platz drei.Einstellige Ergebnisse fuhr die Partei, die erstmals im deutschen Parlament vertreten sein wird, bei den Erststimmen in Illschwang (8,13), in Freudenberg (8,16), in Auerbach (8,49), in Etzelwang (8,53), in Hahnbach (8,74) und in Neukirchen (8,80) ein. Mit 14,03 Prozent hatten die Grünen bei den Erststimmen ihr bestes Ergebnis in Sulzbach-Rosenberg, die FDP ebenfalls in Sulzbach-Rosenberg (7,58) und die Linke mit 6,13 Prozent in Etzelwang. Am schlechtesten bei den Erststimmen schnitten die Grünen in Schnaittenbach und Ebermannsdorf (jeweils 4,41 Prozent) ab. Die Linke bekam die wenigsten Erststimmen in Ursensollen (2,77 Prozent), die FDP in Gebenbach mit 2,38 Prozent.Die höchste Wahlbeteiligung verzeichnete Königstein mit 89,86 Prozent. Platz zwei in dieser Statistik belegt Ebermannsdorf (88,67), Rang drei Ammerthal (86,43). Die wenigsten Wahlberechtigten traten in Sulzbach-Rosenberg (72,48 Prozent), in Vilseck (73,56) und Hirschbach (74,07) an die Urnen.

Königstein meldet am schnellsten

Andreas Otterbein, CSU-Listenkandidat, war Lokalpatriot genug, als er bei der Wahlparty der CSU im Schießl-Wirtshaus in Amberg um seine Einschätzung gebeten wurde, wer denn die Gemeinde im Landkreis sei, die am schnellsten ihr Wahlergebnis dem Landratsamt melden würde. "Die schnellste Gemeinde? Ganz klar, das ist Kastl", sagte der Kastler. Der Anfangsbuchstabe stimmte zwar, doch knapp daneben ist auch vorbei: Es war Königstein. Um 19.07 Uhr stand das Ergebnis von auf der Homepage des Landkreises. "Der massive Eintritt der AfD stimmt mich nachdenklich", gestand Otterbein.Am Samstagabend habe er noch bis 22 Uhr Wahlkampf betrieben, nach eigenen Angaben "gegen den Populismus und die Hetze massiv argumentiert". Am längsten musste man im Landkreis auf das Wahlergebnis aus Ammerthal warten. Das war um kurz vor 21 Uhr online.