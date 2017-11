Amberg-Sulzbach. Dem Ilzer Land galt die Aufmerksamkeit der SPD-Kreisräte. Diese Region im Bayerischen Wald hat mit Problemen zu kämpfen, die es teils auch in Amberg-Sulzbach und vielen Teilen Bayerns gibt: Bevölkerungsrückgang bei gleichzeitiger Steigerung des Seniorenanteils, eine Sogwirkung der Metropolregionen auf Unternehmen und junge Leute, aber auch Fehler der Vergangenheit bei Bauleitplanungen, Ausweisung von Gewerbeflächen auf der grünen Wiese und nicht verwertbare Baugebiete. Das sind nur ein paar Punkte, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, heißt es in einem Pressetext zu der Infotour. Wie gehen die Gemeinden in diesem Verbund damit um? Was zeichnet das Modell aus?

Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion mit Vorsitzenden Bürgermeister Winfried Franz (Neukirchen) wollten sich vor Ort ein Bild machen. Sie sprachen mit Bürgermeister Manfred Eibl (Markt Perlesreut). Den Kontakt hergestellt hatte Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl über seine Bundestagskollegin Rita Hagl-Kehl, die bei mehreren Straßenprojekten in Amberg-Sulzbach helfend zur Seite stand. In der Bauhütte in Perlesreut, einem ehemals leerstehenden, denkmalgeschützten Gebäude, diskutierten die SPD-Räte mit Eibl. Sie war zu einem neuen Informations- und Begegnungszentrum für die Ilzer-Land-Gemeinden umgebaut worden und ist eine zentrale Bürger-Anlaufstelle.Der thematische Schwerpunkt, gerade im Beratungs- und Ausstellungsbereich, liegt im Bereich Baukultur und Innenentwicklung. Die Bauhütte gilt in der Region als Leuchtturm, nicht zuletzt wegen der einmaligen Kooperation zwischen öffentlicher und privater Hand. So gibt es neben öffentlich zugänglichen Tagungs-, Informations- und Beratungsräumen sechs seniorengerechte Wohneinheiten im Rückgebäude. Einzigartig sei das Konzept der Kooperation von Behörden und Projektpartnern, die es so noch nicht gegeben habe.Ein wichtiger Teilbereich sei die Innenentwicklung und die Ortskernbelebung. Die Notwendigkeit dieses Aufgabenbereichs ergebe sich aus der Veränderung der Ortszentren im ländlichen Raum und deren Folgen. Sie hätten mit Verödung, Leerständen und dem Wegzug von Bewohnern und Geschäften zu kämpfen. Die Ursachen seien vielfältig. Ziel sei, die Attraktivität der Ortskerne zu steigern und auf Dauer neu zu beleben. Voraussetzung sei einerseits das vorhandene Interesse und die Bereitschaft von Gebäudeeigentümern oder Investoren, ihre Leerstände auf Vordermann bringen zu wollen.Zum anderen, so geht es in der Mitteilung weiter, seien die übrigen Gestalter und Akteure gemeindlichen Lebens gefordert: Werbegemeinschaften und Geschäftsleute in den Zentren müssten sich gleichermaßen engagieren und gemeinsam Ideen entwickeln, um die Bevölkerung wieder für ihr Ortszentrum zu begeistern. Dabei sei das "Wir" entscheidend. Leerstände wolle man gemeinsam mit Partnerbanken aus der Region vermarkten. Eigentümer und Investoren wolle man bei der Suche nach neuen Nutzungsmöglichkeiten beraten und unterstützen.Das Fazit: "Die SPD-Kreistagsfraktion fand Anregungen für die Arbeit im Kreistag und auch in den Gemeinden. So wie im Ilzer Land müsse auch in Amberg-Sulzbach die dauerhafte und bedarfsgerechte Sicherung der zentralörtlichen Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung das Ziel sein. Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleistungsbereich in den Ortskernen müssten gestärkt werden. Auf großes Interesse stieß das angedachte Modell eines öffentlichen Personennahverkehrs bei den beteiligten Kommunen."