54 zu 21 - mit diesem Stimmenverhältnis setzte sich Uwe Bergmann gegen Birgit Fruth durch und ist nun im Stimmkreis 301 Direktkandidat der SPD für die Landtagswahl 2018. Die Unterlegene ahnte wohl schon bei ihrer Vorstellung, warum sie schlechtere Karten hatte.

Frischen Wind gebracht

Seibert kooperativ

Beim Thema Bildung werde ich richtig grantig, weil die Bildung immer noch am Geldbeutel der Eltern ausgemacht wird. Birgit Fruth

Alle 75 gewählten Delegierten waren am Sonntag zur Stimmkreiskonferenz im Gasthaus zu blauen Traube in Gebenbach erschienen, um den Nachfolger von Reinhold Strobl als Direktkandidat zu küren. Der Amberger Stadtverbandsvorsitzende Martin Seibert schlug für diese Position Birgit Fruth vor. Die 47-Jährige ist Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion in Amberg und eine gebürtige Vilseckerin. Den Vorschlag Uwe Bergmann brachte Achim Bender ein. Der Schnaittenbacher Bergmann (46) ist SPD-Kreisvorsitzender von Amberg-Sulzbach. Die Herkunft der Kandidaten machte auch das zahlenmäßige Verhältnis der Delegierten interessant: Amberg stellte 11, der Landkreis 64. Dies kennzeichnete aber nicht die Trennlinie bei der Abstimmung: Sie ging 54 zu 21 zugunsten von Bergmann aus.Birgit Fruth, die 2014 in den Amberger Stadtrat gewählt wurde und als Nachrückerin die Fraktionsspitze übernahm, erwähnte bei ihrer Vorstellungsrede, sie sei oft mit der Bemerkung konfrontiert worden, dass sie ja noch gar nicht so lange in der Politik aktiv sei. Ihre Antwort: "Genau wie unsere Landesvorsitzende Natascha Kohnen oder unser Bundestagskandidat Johannes Foitzik." Doch sie habe in einer kritischen Situation Verantwortung übernommen - "wer die CSU in Amberg kennt, der weiß, dass das Amt der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat nicht vergnügungssteuerpflichtig ist" - und frischen Wind reingebracht.Abschließend betonte sie noch einmal, was schon durch ihre Rede deutlich geworden war: "Die Leidenschaft, die bringe ich mit, mein Herz brennt für die SPD und die Region."Uwe Bergmann konnte seine kommunalpolitische Erfahrung in die Waagschale werfen. Er ist seit 1996 Stadtrat in Schnaittenbach, seit 2014 zweiter Bürgermeister, seit 2015 SPD-Kreisvorsitzender. Die SPD müsse verstärkt in die Öffentlichkeit wirken - "ich möchte raus aus den Hinterzimmern". Ein Landtagsmandat gebe ihm die Möglichkeit, noch mehr für die Region zu erreichen. Bergmann arbeitet als Lehrer in Freudenberg und betrachtet die Digitalisierung als "Chance für den ländlichen Raum - sie muss aber das Leben der Menschen besser machen, das ist die Voraussetzung". Er kenne da auch reine "Publicity-Aktionen, die nur das digitale Glück an den Schulen suggerieren sollen".Die 54 Stimmen für Bergmann quittierten die Delegierten mit langem Beifall. Der Gewählte bot "allen in Stadt und Land eine vertrauensvolle Zusammenarbeit" an. Bei Martin Seibert stieß er auf offene Türen: "Es ist Zeit, die Grabenkämpfe zu beenden."Zügig waren die weiteren Kandidaten gewählt: Richard Gaßner (66) tritt um das Direktmandat für den Oberpfälzer Bezirkstag an. Der ehemalige Bürgermeister von Kümmersbruck vertritt die SPD seit 1998 in diesem Gremium, seit 2003 als Fraktionsvorsitzender.Als Listenkandidat wurde der Wahlkreiskonferenz hier Peter Danninger (48) empfohlen. Der Auerbacher ist Rektor der Krötenseeschule in Sulzbach-Rosenberg sowie Sprecher des Schulleiterverbandes im Landkreis und war 16 Jahre lang Gesamtjugendleiter des SV 08 Auerbach. Auf politischer Ebene ist er bisher noch nicht hervorgetreten. Dass er sich jetzt in dieser Form engagieren wolle, hänge auch damit zusammen, dass er täglich in Jugendhilfemaßnahmen involviert sei, sagte Danninger. Winfried Franz, der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, lobte ihn als "Beispiel dafür, aus welchem Holz echte Sozialdemokraten geschnitzt sind".Als Listenkandidat für den Landtag wurde der Sulzbach-Rosenberger Hausarzt Dr. Armin Rüger gewählt, der auch Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft "Sozialdemokraten im Gesundheitswesen" ist.



SPD gegen Experimente

Angemerkt von Markus Müller

Hatte Birgit Fruth überhaupt eine Chance auf die Direktkandidatur? Man darf es bezweifeln. Nicht unbedingt wegen des rechnerischen Übergewichts der Delegierten aus dem Landkreis. Eher wegen der momentanen Lage der SPD. Die Partei ist stolz auf ihre Tradition. "Die SPD hat den Freistaat Bayern 1919 gegründet und 1933 verteidigt", rief Bezirksvorsitzender Franz Schindler den Delegierten zu. Und sie habe nach 1945 Bayern die freiheitlichste Verfassung der Welt gegeben.Derzeit freilich muss die SPD sich nach einer verheerenden Wahlniederlage erst einmal sortieren, an ihrem Selbstverständnis arbeiten. In solchen Zeiten neigt eine traditionsbewusste Partei dazu, auf das Bewährte zu setzen. Also auf den seit 21 Jahren aktiven Kommunalpolitiker, nicht auf die Newcomerin, die man noch nicht so genau einschätzen kann. Unter diesen Voraussetzungen dürfen die 21 Stimmen für Birgit Fruth als Achtungserfolg gelten. Falls ihre Kandidatur tatsächlich Gräben aufgerissen hat - einige Äußerungen in Gebenbach deuteten darauf hin -, kann man dies auch als Anlass nutzen, um die Kooperation zwischen Stadt und Land grundsätzlich zu verbessern.