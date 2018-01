Amberg-Sulzbach. Einmal im Jahr lädt Bundestagsabgeordneter Alois Karl (CSU) die Bürgermeister der Region zum "Straßengespräch" ein. Diesmal machte die Runde im Hahnbacher Rathaus Station.

Der Leiter des Staatlichen Straßenbauamts, Henner Wasmuth, und der für die Region zuständige Abteilungsleiter Stefan Noll listeten den Bürgermeistern und Bauamtsleitern dabei detailliert die aktuellen Projekte auf und warfen einen Blick in die Zukunft - die Planungsphase."Die Ausgaben für den Straßenbau werden nicht zurückgefahren, sondern verstetigt", stellte Karl die Linie der noch zu findenden Bundesregierung dar. "Am Geld scheitert es jedenfalls nicht, wenn einmal etwas nicht vorangeht. Allerdings, so Henner Wasmuth, werde es aus unterschiedlichen Gründen immer komplizierter, eine Planung auf die Beine zu stellen. Jedes Jahr erteile das Straßenbauamt Amberg-Sulzbach für seinen Zuständigkeitsbereich Aufträge in Höhe von rund 50 Millionen Euro, so Wasmuth. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr sei wieder einmal der Ausbau der B 85 zwischen Ebermannsdorf und Pittersberg. Dazu kämen einzelne Maßnahmen in Richtung Auerbach.Aber auch beim Radwegebau werde sehr viel gemacht. Keine guten Neuigkeiten wusste Wasmuth in Sachen Ausbau der Staatsstraße 2399 zwischen Lintach und Freudenberg zu vermelden.Der lange ersehnte Spatenstich lasse hier weiter auf sich warten. "Das hängt mittlerweile an einem einzigen Grundstück", so erklärte er. "Dabei tun wir das, was wir machen, doch nicht, um die Menschen zu ärgern", kommentierte Alois Karl.