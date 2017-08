In Hohenburg ist das Thema noch nicht vom Tisch: Der Gemeinderat will die unterschiedlichen Ausgleichzahlungen für Anliegergemeinden des Truppenübungsplatzes nicht hinnehmen. Mitglieder des Gremiums fordern deshalb eine erneute Eingabe an den Landtag.

Der Freistaat ist zuständig Die Übungsplatz-Anrainerregionen driften auseinander, fürchten die Hohenburger Markträte. Die Verteilungsfrage, die das Land und nicht der Bund regelt, stelle sich dringlicher denn je - gerade vor dem Hintergrund der im Grundgesetz verankerten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Soweit Hohenburg aufgrund seiner Lage in unmittelbarer Nähe zum Übungsplatz Nachteile beklagt, weist der Bund Innenausschuss und Gemeinde darauf hin, dass für den Ausgleich wirtschaftlicher Beeinträchtigungen und Lasten das Land zuständig ist. Es liege ausschließlich in der Verantwortung des Freistaats, Hohenburg als Randgemeinde des Übungsplatzes zu unterstützen. Zur Frage, wie sich die Ungleichbehandlung aus der Welt schaffen ließe, brachte Bürgermeister Florian Junkes den Vorschlag von Landtagsabgeordnetem Harald Schwartz ins Gespräch, die Länge der angrenzenden Truppenübungsplatz-Kilometer als Berechnungsgrundlage für Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen. Hohenburg findet: ein guter Lösungsansatz. (bö)

Appell an die Politik Bei der entscheidenden Abstimmung im Landtag hätten die Abgeordneten einst informiert werden müssen, dass nur Hohenfels und Velburg wegen des Übungsplatzes Hohenfels finanzielle Zuwendungen erhalten. Für den Übungsplatz Grafenwöhr sind es die Stadt Grafenwöhr und Eschenbach.



Der Vertreter des bayerischen Finanzministeriums sprach im Landtag aber von 20 Kommunen, argumentieren die Hohenburger. Mit dieser falschen Information hätten die Parlamentarier die Überzeugung gewinnen müssen, dass alle Anrainer zu den Profiteuren gehören und gerecht behandelt werden. Für die Abgeordneten war damit das Problem damals gelöst.



"Es ist höchste Zeit, dass die Politik die Verantwortung für die Behördenfehler übernimmt und für einen gerechten Ausgleich sorgt", forderte der Hohenburger Gemeinderat und betont: Dafür sollte sich auch die Politik im Landkreis Amberg-Sulzbach mit Nachdruck einsetzen.



Fakt ist derzeit, dass für die beiden Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr der Bund Ausgleichsleistungen gewährt. Die Gelder, die im Fall Hohenfels an die beiden Gemeinden Hohenfels und Velburg gehen, summierten sich bis 2017 auf sechs Millionen, war in der Ratssitzung zu hören. Die Zahlungen laufen weiter. Die Unterschiede werden damit von Jahr zu Jahr wachsen. (bö)

Hohenburg . Vor allem die Markträte Josef Gmach und Sebastian Schärl warben dafür. Ihrer Meinung nach sind Ende vergangenen Jahres im Innenausschuss des Landtags die zentralen Fragen der fairen Verteilung der Ausgleichsmittel zu nachrangig behandelt worden. So habe das Ministerium kaum zu den konkreten Feststellungen der Gemeinde Stellung bezogen.Die Hohenburger Petition war schnell nach Berlin weitergereicht worden. Jetzt, nach der Antwort aus dem zuständigen Ausschuss des Bundestags, ist die Rechtslage und damit auch die Zuständigkeit klar: Der Freistaat Bayern ist allein für den finanziellen Ausgleich der Truppenübungsplatzrandgemeinden verantwortlich. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde erneut kritisiert, dass das Innenministerium "mauere" und die damalige Aktenlage ignoriere. Unterlagen von 1981 bis 1991 belegten, dass die Abgeordneten aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach den Antrag auf Ausgleich gestellt hatten und die Weichen auch zugunsten der acht Anrainerkommunen gestellt wurden. Mit Beginn der Ausgleichszahlungen 1992 durch den Bund habe die Staatsregierung dann aber eine Kehrtwende vollzogen.Ministerpräsident, Staatsregierung und Landtag wollten damals die Gleichbehandlung aller Anrainergemeinden der Übungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr beim Lastenausgleich, davon ist der Gemeinderat überzeugt. Frustrierend sei die fehlende Überprüfung der kommunalen Gebietszugehörigkeit der Militärflächen, die die Abgeordneten vor der entscheidenden Abstimmung im Landtag in die Irre führte. Deshalb sei nur vier von 20 Oberpfälzer Anrainern ein Ausgleich zuerkannt wurde.