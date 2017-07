Amberg-Sulzbach. Wenn der Wahlkampf für den Bundestag einsetzt, liegen auch im Kreistag die Nerven etwas blanker als sonst. So hob in den Reihen der CSU ein heftiges Murren an, als Michael Birner (ÖDP) seinen Beitrag weit außerhalb der Kreispolitik bei Insektensterben, Flächenverbrauch und Grundwasserverunreinigung begann.

Landrat Reisinger fragte dann bald nach, ob Birner sicher sei, dass da noch ein Antrag für den Kreistag draus werde. Da Birner das zusicherte, konnte Reisinger den ÖDP-Mann gegen den Einwurf von Richard Gaßner (SPD), der Birner sinngemäß vorwarf, doch nur eine Schaufensterrede zu halten und sein Anliegen aus den Augen zu verlieren, in Schutz nehmen: "Das kommt schon noch."Das Gemurmel in den großen Fraktionen, das Birners Ausführungen begleitete, ärgerte aber Stefan Lindenberger (Grüne). Diese Unruhe sei eine Missachtung des politischen Gremiums, wetterte er. Die kleinen Parteien im Kreistag ließen sich so etwas nicht zuschulden kommen. Sie kämen aber im Gremium - in Relation zu ihrer Größe - sehr ausreichend zu Wort, erfuhr Lindenberger im Gegenzug vom Landrat, "was auch gar nicht schlecht ist".Inhaltlich hielt Reisinger aber bei Birners Anträgen dagegen: Er wolle nicht auf die Gemeinden einwirken, dass sie nach dem Beispiel des Landkreises komplett auf Pestizideinsatz verzichten, "denn das machen die Kommunen schon sehr verantwortungsbewusst".Und ein interkommunales Projekt, um den Flächenverbrauch durch Gewerbegebiete auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, fand ebenfalls nicht Reisingers Zustimmung: Die Oberpfalz müsse schon noch eine Zeitlang das Recht haben aufzuholen, etwa gegenüber Oberbayern ("da höre ich die Versiegelungsdiskussion überhaupt nicht"). Ein Landkreis Amberg-Sulzbach, dessen Fläche zu 48 Prozent aus Waldgebieten bestehe, scheine ihm auch "nicht ganz so versiegelt". Reisingers Schlusssatz "wir brauchen noch ein paar Gewerbegebiete, und die jungen Menschen wollen auch bauen" animierte vor allem die CSU-Kreisräte zu ungewöhnlich heftigen Beifallsbekundungen.Einen Erfolg konnte aber auch Birner verzeichnen: Sein Antrag, Ökomodellregion-Managerin Barbara Ströll im Kreistag berichten zu lassen, was denn die Modellregion schon erreicht habe, fand Reisingers Zustimmung.