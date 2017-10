"Sie haben erheblich mehr als das Notwendige (...) für das Wohl unserer Bürger getan und damit einen wichtigen Beitrag für die Stärkung und Festigung des Gedankens der kommunalen Selbstverwaltung geleistet", begründete Bartelt die Auszeichnung der 20 Persönlichkeiten. "Politik funktioniert von unten nach oben, in Kommunen schlägt das Herz der Demokratie. Die Arbeit ist oft hart und mühevoll und die Preisträger haben sich in großen Herausforderungen bewährt." Bartelt sprach das "Flüchtlingsproblem" an, das ohne die kommunale Selbstverwaltung und das Ehrenamt nicht zu bewältigen gewesen wäre. Dort sei auch noch lange nicht alles gelöst.Die Kommunalpolitiker seien den Bürgern so nah wie sonst niemand - was sie entscheiden, sei sofort spürbar, egal ob bei Kinderbetreuung, Schulen, Wohnungen oder Verkehrsanbindung. "Sie müssen jeden Tag vor Ort Rede und Antwort stehen. Manchmal auch den Kopf hinhalten, wenn eine schwere Entscheidung gefällt werden musste. Ein Volksvertreter in Brüssel muss das nicht", sagte Bartelt. So seien die Kommunen "Keimzellen der Demokratie".Im Spiegelsaal der Regierung am Emmeramsplatz in Regensburg verlieh er im Auftrag von Innenminister Joachim Hermann die kommunale Verdienstmedaille. Einer der Geehrten ist Peter Dotzler , Bürgermeister Gebenbachs, Mitglied des Kreistags und seit 27 Jahren in der kommunalen Selbstverwaltung, zunächst als Stadtrat, seit 1996 als Bürgermeister. Unter seiner Regie habe sich die Gemeinde "sehr positiv entwickelt". Bartelt erwähnte als Beispiele Kanalbau, energetische Sanierung des Rathauses, Dorferneuerung, Kinderkrippe, Kindergartenumbau und Grundschulsanierung.Auch Johann Kummert , Kreisrat und ehemaliger Hahnbacher Bürgermeister, erhielt die Medaille. Er ist ebenfalls seit 27 Jahren Kommunalpolitiker, von 1990 bis 2003 als Marktgemeinderat, davon acht Jahre als zweiter Bürgermeister, von 2003 bis 2014 als Bürgermeister und seit 2008 im Kreistag. Bartelt lobte seinen Einsatz für die Sicherung des Schulstandorts Hahnbach und der Wärmeversorgung öffentlicher Einrichtungen. Zudem initiierte er die Gründungen der AOVE-Bio- und -Bürgerenergie. Auch Norbert Schmid ist seit 27 Jahren dem Allgemeinwohl verpflichtet, zunächst als Gemeinderat, seit 2002 als 2. Bürgermeister der Gemeinde Ursensollen. Bartelt würdigte sein großes Engagement für seine Heimatgemeinde. Als Seniorenbeauftragter habe Schmid den demografischen Wandel im Blick. So hatte er die Idee zum Seniorennetzwerk und zur Nachbarschaftshilfe.