Âmberg/Lochgilphead. Die Briten haben bei der Parlamentswahl am Donnerstag ihre Premierministerin Theresa May ausgebremst und der Amberg-Sulzbacher Partnerlandkreis hat seinen Beitrag dazu geleistet. Der Kandidat der konservativen Tories, Michael James Kelly, erreichten in Argyll and Bute knapp 16 Prozent der Stimmen. Er musste sich Brendan O'Hara von der Scottish National Party (SNP) mit 17,3 Prozent geschlagen geben. Die Labour-Party kam nur auf etwas über 6 Prozent.

"Die Stimmung ist gerade nicht so gut in Großbritannien", erzählt Marjorie Friedl. Die 70-Jährige aus Sulzbach-Rosenberg ist in Schottland geboren und dort aufgewachsen. 1974 siedelte sie nach Deutschland über. "Das Land ist gespalten", sagt Friedl. Die Entscheidung zum Brexit im vergangenen Jahr sei ja äußerst knapp ausgefallen. Viele, die damals für ein Verlassen der Europäischen Union gestimmt haben, hätten ihre Entscheidung mittlerweile bereut.Andererseits habe sich die Mehrheit der Briten nun mit dem Brexit abgefunden. "Viele sagen jetzt: Wenn schon, denn schon." Diese Haltung vertrete Theresa May. Ihr trauten die meisten zu, bei den anstehenden Verhandlungen mit der EU das beste für Großbritannien herauszuholen. "Auf der anderen Seite gibt es massive soziale Probleme. Und die hat im Wahlkampf die Labour-Party angesprochen." So sei die Aufholjagd der Arbeiterpartei und der Verlust der absoluten Mehrheit der Konservativen zu erklären. In Schottland hat traditionell die Scottish National Party die Nase vorne. Aber auch diese Partei sei abgestraft worden. Anscheinend steht die Bevölkerung nicht hinter dem Kurs von SNP-Chefin Nicola Sturgeon, Schottland notfalls von England zu trennen, um so in der EU bleiben zu können."Wenn ich als Schottin die Wahl zwischen Großbritannien und der EU gehabt hätte, hätte ich auch für Großbritannien gestimmt", sagt Friedl. Sie durfte diesmal aber gar nicht wählen. Seit zwei Wochen ist sie deutsche Staatsbürgerin.