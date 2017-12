Amberg-Sulzbach. Die Regierung der Oberpfalz hat ihre zweite Zuweisung für den ÖPNV heuer an den Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) zwar früher gezahlt, aber die Rate ist geringer als erwartet. Sie liegt zusammen mit der ersten im Gesamtwert von knapp 629 000 Euro mehr als 30 000 Euro unter dem Haushaltsansatz. Gegenüber 2016 bedeutet das laut ZNAS nochmals einen Rückgang von über 12 000 Euro und "die niedrigste ÖPNV-Zuweisung seit Jahrzehnten".

Mal "oben" beschweren

Initialzündung für Firmen

Das kritisierte Ambergs SPD-Stadtrat Dieter Amann am Montag in der Verbandsversammlung und meinte, "das kann so nicht weitergehen". Immer stärker staatliche Gelder zu kürzen, sei nicht Sinn des Öffentlichen Personennahverkehrs. Amann forderte, das von Verbands- und politischer Seite mal "nach oben durchzugeben", sich entsprechend zu beschweren und dagegen vorzugehen. "Sie haben recht", pflichtete ihm Vorsitzender Landrat Richard Reisinger bei und kündigte an, "mit unseren Spitzenverbänden zu sprechen, wie wir hier weiter verfahren". 2004 habe die jährliche Förderung noch etwa eine Million Euro betragen, was im Vergleich zur 2017er-Summe ein Minus von mehr als einem Drittel sei.Stolz ist der ZNAS dagegen auf ein neues Jobticket, das ab Januar im Verbandsgebiet gilt und mit entsprechender Unterstützung der Arbeitgeber für viele Beschäftigte eine Alternative zur Pkw-Nutzung sein soll. Basis ist laut ZNAS-Geschäftsleiter Hans-Jürgen Haas der bestehende Jahres-Umweltfahrausweis, bei dem der Besitzer einen Monat vom Zweckverband und zwei von der Verkehrsgemeinschaft Amberg-Sulzbach - heruntergebrochen auf den monatlichen Abopreis - als Vergünstigung erhält. Arbeitgeber sollten dann mindestens einen weiteren Monat für ihre Beschäftigten übernehmen, so dass diese statt zwölf nur für acht oder weniger Monate im Jahr bezahlen. Mit gutem Beispiel geht die Stadt Amberg voran, die ihren Mitarbeitern das Jobticket so anbieten will, hieß es in der Versammlung im König-Ruprecht-Saal des Landratsamtes.Auch der Landkreis überlegt nach Auskunft seines Chefs Richard Reisinger, seinem Personal dieses Angebot zu machen. Hans-Jürgen Haas hoffte, dass dies eine "kleine Initialzündung" für weitere Arbeitgeber ist, sich dem Jobticket anzuschließen. Die ZNAS-Geschäftsstelle erläutere Interessenten gerne die Modalitäten.Zufrieden ist der Zweckverband ferner mit der Einrichtung einer Haltestelle für den Schienenersatzverkehr (SEV), die zwischen August und September wegen der Sperrung der Zugstrecke zwischen Hersbruck und Amberg nötig wurde. Sie wurde laut Haas auch nach dem Urteil der verantwortlichen Regionalbus Ostbayern (RBO) gut angenommen und soll neben der Wartefläche für SEV-Busse an der ehemaligen Gastankstelle an den neuen Haltebuchten gegenüber vom Bahnhof am Kaiser-Ludwig-Ring bleiben.Nicht in der Pflicht sieht sich der ZNAS laut Haas, für die Busfahrer am Bahnhof in Sulzbach-Rosenberg ein WC einzurichten. Das sei Sache der Linienbetreiber, die sich gegebenenfalls in Abstimmung mit der Stadt darum kümmern müssten.Überhaupt habe der ZNAS bei der Kommune den Kauf des Bahnhofs angeregt und darauf hingewiesen, dass es für dann erforderliche Modernisierungsmaßnahmen ein Förderprogramm gebe. Bisher habe das jedoch weder Sulzbach-Rosenberg noch je eine andere Gemeinde in Anspruch genommen.