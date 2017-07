Vormachen, erklären, nachmachen, üben, drillmäßiges Üben. Das ist die Didaktik des Militärs. Daran wird sich wohl nie etwas ändern. An den Inhalten aber sehr wohl.

Ständig in Bewegung

Noch nachjustieren

Ammerthal/Kümmersbruck. So hat das in der Schweppermannkaserne stationierte Logistikbataillon 472 von seinem obersten Kommandeur Generalmajor Volker Thomas zusätzlich neue Aufgabenschwerpunkte ins Stammbuch geschrieben bekommen. Nun ging es rund zwei Wochen lang an die Umsetzung. In und rund um Ammerthal fand eine sogenannte freilaufende Ausbildungs- und Lehrübung in "urbanem Gelände" statt.Sprich: Die Soldaten arbeiteten ihre Aufgaben inmitten des ganz normalen zivilen Lebens ab. Was dabei herausgekommen ist, schaute sich der General aus Erfurt jetzt an und zog am frühen Mittwochnachmittag sein Resümee: "Nach einem etwas holprigen Auftakt gestern, Klasse gemacht." Die Lehrübung stellte eines von insgesamt vier Schwerpunktmodulen dar, wobei die konkrete Aufgabe darin bestand, eine Transportkompanie aus dem Blickwinkel der Landes- und Bündnisverteidigung unter Einsatzbedingungen zu führen.Seitens des Bataillons waren phasenweise bis zu 140 Soldaten damit beschäftigt. Das Ergebnis ihrer internen Ausbildung seit Ende Mai stellten sie als eben jene Lehrübung rund 220 Offizieren und Unteroffizieren vor. Sie sollen künftig "so als Multiplikatoren in ihren Verbänden" fungieren. Laut Thomas' Abschlussansprache bestand in den zurückliegenden Jahren die Aufgabe der Gärmersdorfer Logistiker hauptsächlich darin, im Zuge internationaler Stabilisierungseinsätze eine "stationäre Versorgungsbasis" über große Entfernungen zu unterhalten. In der jüngsten Vergangenheit fand deshalb kein Auslandseinsatz der Bundeswehr statt, in den das Bataillon 472 nicht eingebunden war.Nun "die 180-Grad-Wende", angeordnet von ihm selbst, betonte der Generalmajor. "Eine Transportkompanie ist im Grundbetrieb einfach zu führen. Im Einsatzfall sehr schwierig", schickte Thomas voraus. Dann sei sie ständig in Bewegung und müsse alle 72 bis 96 Stunden verlegt werden. Das bedeute, jeweils neue Unterstellmöglichkeiten zu suchen, sie militärisch abzusichern und permanent zur Verfügung zu stehen.Nach 25 Jahren Stabilisierungseinsätzen würden "diese Bilder" nicht mehr in den Köpfen der militärischen Führer existieren, weil sie nicht mehr geübt worden seien, betonte der General. "Wozu haben wir Zugführer?", fragte er deshalb in die Runde seiner Manöverkritik. Es gehe nicht darum, bis ins kleinste Detail ausformulierte Befehle umzusetzen, sondern unter den bestehenden und sich ständig ändernden Gegebenheiten des Einsatzes die "bestmögliche Lösung" zu finden. "Das muss nicht die optimale sein, sie muss zweckmäßig sein."Übungsbedarf sieht Thomas noch hinsichtlich der militärischen Sicherung der mobilen Einheiten. Ihr Transporthandwerk würden die Gärmersdorfer Logistiker aber auf jeden Fall beherrschen.Nach dem Lob und etwas Kritik für die Soldaten gab es ausschließlich Lob für Ammerthals Zivilbevölkerung. Bei einer Stippvisite im Rathaus trug sich der hohe Militär ins Goldene Buch der Gemeinde ein. Derart optimale Übungsbedingungen finde die Bundeswehr selten vor. Und Bürgermeisterin Alexandra Sitter versicherte, dass "wirklich keine einzige Beschwerde" bei ihr aufgelaufen sei. Für Ammerthal ist das nahezu eine Sensation.