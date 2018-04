Amberg. Am 20. Spieltag der Kreisklasse Süd messen sich die Aufstiegsanwärter 1. FC Schlicht beim TuS Hohenburg), SVL Traßlberg beim SV Kauerhof und FC Großalbershof beim TSV Theuern - alle mit Teams, die den Abstiegsrelegationsrang fürchten.

Unsere Achse der Routiniers mit Weiß, Robinson und meinem Bruder Norbert ist an Bord. Stephan Braun, Trainer des 1. FC Schlicht

Fußball Kreisklasse Süd



SpVgg Ebermannsdorf - SVL Traßlberg 0:4 (0:4) Tore: 0:1 (3.) Joachim Schneider, 0:2 (7.) Sebastian Scharl, 0:3 (34.) Thomas Behrend, 0:4 (37.) Johann Henschke - SR: Ludwig Held (Dürnsricht) - Zuschauer: 60

Auch wenn noch ein paar Nachholspiele ausstehen, biegt die Liga auf die Zielgerade ein. An der Spitze hat der FC Schlicht satte acht Punkte Vorsprung herausgearbeitet, die schon ein solides Polster sind. Im Keller dürften der SV Etzelwang und die SpVgg Ebermannsdorf die neue Saison in der A-Klasse anpeilen.Knapp wird es dagegen bei den Relegationsplätzen, sowohl Richtung A- Klasse als auch für höhere Fußballweihen. Die Truppe vom Rennweg aus Schlicht ist auf dem besten Weg, nach längerer Abstinenz wieder Kreisligaluft schnuppern zu können. Das wäre auch für die Stadt Vilseck ein tolles sportliches Resultat, da auch die beiden anderen Ortsvereine SV Sorghof (Bezirksliga) und FV Vilseck (Kreisliga) gut aufgestellt sind. Diesmal fährt die Truppe von Stephan Braun zum Aufsteiger TuS Hohenburg, der sich zusammen mit dem TSV Theuern, dem SV Kauerhof und vielleicht auch noch dem SV Raigering II gegen den Abstiegsrelegationsplatz stemmen muss. Der Coach ist recht zuversichtlich, auch wenn im Lauterachtal und auch darüber hinaus mit Johannes Op de Laak und Benjamin Hendel zwei wichtige Stammkräfte fehlen. Dennoch: "Wir sind breit und gut aufgestellt", freut sich der Coach. "Unsere Achse der Routiniers mit Weiß, Robinson und meinem Bruder Norbert ist an Bord. Dazu haben wir nach einem Semester auch unseren Stürmer Malachi Alston zurückbekommen, so dass wir zuversichtlich ins Lauterachtal fahren und dort auch auf Fan-Unterstützung hoffen", lässt sich Braun in die Karten blicken. Die Hausherren selbst haben stolze 41 Treffer in 19 Partien erzielt. Das dabei "nur" 16 Punkte aus 19 Spielen "rübergekommen sind", liegt wohl ebenso wie bei den Mitkonkurrenten auch an einer ab und an nicht so sattelfesten Defensive bei immerhin 56 Gegentoren, also knapp drei pro Begegnung.Eine ähnliche Konstellation gilt auch für das Match des Ex-Kreisligisten SVL Traßlberg beim SV Kauerhof. Die Schwarz-Gelben haben nur zwei Punkte mehr als der TuS Hohenburg eingefahren und die können schnell aufgebraucht sein. Die aufstiegsambitionierten Gäste gehen aber als Favorit in dieses Match und wollen schnell wieder in die anvisierte Kreisliga zurück.Mit erst 17 ausgetragenen Begegnungen hat der FC Großalbershof noch zwei Punktespiele auf Halde und könnte sich im Rennen um Platz zwei auch noch einbringen. Die Forsthofer sehen das entspannt, wollen aber dennoch so lange wie möglich oben dabei bleiben und beim TSV Theuern punkten. Die Vilstaler haben die gleichen Sorgen wie Hohenburg und Kauerhof.Spannung beim SV Hahnbach II, der den SV Köfering erwartet, der durch die unerwartete Niederlage gegen Ursensollen ein wenig an Boden verloren hat. Diese Scharte gilt es auszuwetzen, aber das wird beim SV Hahnbach II, der seinerseits den zweiten Platz noch im Ausguck haben kann, eine ultraschwere Aufgabe, die erstmal gelöst werden muss.Der SV Raigering II hat seine Schäfchen noch nicht ganz im Trockenen und ein Punktgewinn gegen den ungefährdeten "kleinen FCN" aus Neukirchen täte der Pandurenseele gut, um in Sachen Abstiegsrelegation ein bisschen entspannen zu können. Der Gast selbst hat den Abstieg aus der Kreisliga gut weggesteckt und befindet sich auf einem guten Weg.Schlusslicht SV Etzelwang hat zwei Unentschieden in Folge sammeln können. Diese erfreuliche Tendenz erscheint bei der DJK Ursensollen allerdings sehr gefährdet. Die A-Klasse nagt auch an der SpVgg Ebermannsdorf, die den SV Illschwang/Schwend empfängt. Der Gast spielt bisher eine grundsolide Saison.