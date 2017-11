Der 1. FC Schlicht bleibt in der Kreisklasse Süd das Maß aller Dinge: Acht Tore gegen Kauerhof, souverän Erster. Fabian Lukesch gelingt dabei ein spektakulärer Treffer. Ein Trio wird Platz zwei unter sich ausmachen.

Amberg. Der SVL Traßlberg und der SV Köfering siegen ebenfalls, Kandidat Nummer drei, der FC Großalbershof, musste pausieren. Dass das Kellerduell zwischen Etzelwang (null Punkte) und Ebermannsdorf (3) abgesagt wurde, verwundert nicht.SV Raigering II 3:4 (1:2) DJK UrsensollenTore: 0:1 (5., Elfmeter) Thomas Kotzbauer, 0:2 (20.) Fabian Strobl, 1:2 (40.) Stefan Nübler, 2:2/3:2 (50./65.) Benjamin Schertl, 3:3 (83.) Sebastian Keith, 3:4 (85.) Thomas Kotzbauer - SR: Rene Östereich (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 40Die Gäste aus Ursensollen gingen bereits in der 5. Minute durch Thomas Kotzbauer in Führung. Trotz mehr Spielanteilen für die Raigeringer Reserve dauerte es bis zur 40. Spielminute, ehe Stefan Nübler auf 1:2 verkürzen konnte. In der zweiten Hälfte ging der SVR durch zwei Treffer von Benjamin Schertl (50./65.) mit 3:2 in Führung. Durch individuelle Fehler brachten sich die kleinen Panduren jedoch um ihren verdienten Erfolg. So glich Sebastian Keith in der 83. Minute zum 3:3 aus und Thomas Kotzbauer sorgte in der 85. Spielminute für den glücklichen Erfolg der DJK Ursensollen.SVL Traßlberg 4:1 (2:0) SV IllschwangTore: 1:0 (20.) Patrick Donhauser, 2:0/3:0 (42./58.) Thomas Behrend, 4:0 (72.) Sebastian Scharl, 4:1 (81.) Heldrich Alexander - SR: Klaus Gilch (Freihung) - Zuschauer: 65(degr) Bei guten Platzverhältnissen waren die Gastgeber von Beginn an die tonangebende Mannschaft. Bereits in der 12. Minute hatte Sebastian Scharl den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Gästekeeper. Besser machte es in der 20. Minute Patrick Donhauser. Sein Schuss aus gut 25 Metern schlug unhaltbar zum 1:0 für den SVL ein. Von Illschwang war nichts zu sehen. Die Heimelf blieb weiter am Drücker und kam durch Thomas Behrend in der 42. Minute zum verdienten 2:0.Auch nach der Halbzeit ging der SVL weiter hochkonzentriert zur Sache und in der 58. Minute war es erneut Spielertrainer Thomas Behrend, der nach glänzender Vorarbeit seines Bruders, aus kurzer Distanz zum vorentscheidenden 3:0 erhöhte. Sebastian Scharl erhöhte in der 72. Minute auf 4:0. Danach hatte der SVL noch einige Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. In der 81. Minute dann der Ehrentreffer für die Gäste, als Alexander Heldrich von der Strafraumgrenze unhaltbar für Michael Birkl einnetzte.1. FC Schlicht 8:0 (4:0) SV KauerhofTore: 1:0 (26.) Dominik Obermeier, 2:0/3:0/4:0 (32./38./41.) Adrian Robinson, 5:0 (52.) Florian Weiß, 6:0 (65.) Eigentor, 7:0 (75.) Lukas Weiß, 8:0 (83.) Fabian Lukesch - SR: Gerd Rieß (SV Weidenberg) - Zuschauer: 70(ct) Erneut einen Kantersieg gegen chancenlose, aber während des ganzen Spiels tapfer kämpfende und die Offensive suchende Gäste landete die Truppe von Stephan Braun. Dabei war das Schlichter Spiel keineswegs überragend; man operierte vorwiegend mit langen Bällen und leistete sich ungewöhnlich viele Abspielfehler. Vor allem in der Anfangsphase waren die inzwischen verwöhnten Schlichter Zuschauer gar nicht zufrieden. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Dominik Obermeier sich nach energischer Vorarbeit von Fabian Lukesch am Fünfereck geschickt drehte und die Führung erzielte. Nun gewann der FCS doch klar die Oberhand und Adrian Robinson unterstrich mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von neun Minuten seine Torjägerqualitäten.Vor allem das 4:0 zum Halbzeitstand war sehenswert, als er nach einem Steilpass von Lukas Federer unwiderstehlich davonzog, den Torhüter ausspielte und einschob. Spielmacher Florian Weiß schraubte das Ergebnis dann auf 6:0 - einmal mit einem überlegten 40-Meter-Schuss über den weit vor seinem Tor stehenden SVK-Keeper und dann mit einem tückischen Freistoßaufsetzer.Den Kantersieg perfekt machten schließlich Lukas Weiß, der einen Pass der Gäste abfing, geschickt verzögerte und von der Strafraumgrenze sicher einschoss, und Fabian Lukesch, gegen Spielende zum Abwehrspieler umfunktioniert, mit einem direkt verwandelten Eckball, wobei Alexander Held mit geschicktem Einsatz den Gästetorhüter stark irritierte.SV Köfering 4:0 (2:0) TSV TheuernTore: 1:0/2:0/3:0 (32./33./62.) Dominik Hüttner, 4:0 (90.) Marcel Allstadt - SR: Christian Struppeck (SV Illschwang) - Zuschauer: 70(svk) Nach dem Derby in Köfering können die Hausherren den Anschluss an die Spitzenplätze halten, während der TSV auf den Relegationsplatz abrutscht. Von Beginn an hatten die Köferinger das Spielgeschehen unter Kontrolle, konnten sich jedoch anfangs keine klaren Torchancen erarbeiten. Erst nach einer halben Stunde erzielte der an diesem Tag glänzend aufgelegte Dominik Hüttner mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten die Führung für die Heimmannschaft. Nach der Pause war es erneut Hüttner, der seine Chancen konsequent nutzte und auf 3:0 erhöhte.Den Schlusspunkt einer doch recht einseitigen Partie setzte Marcel Allstadt zum 4:0, womit die drei Punkte verdientermaßen in Köfering bleiben.TuS Hohenburg 3:1 (1:0) SV Hahnbach IITore: 1:0 (37.) Michael Landshammer, 2:0 (68.) Calvin Yates, 3:0 (75.) Oktay Türksever, 3:1 (90.+3) Simon Dehling - SR: Maximilian Grossmann (Weigendorf) - Zuschauer: 60