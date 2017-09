Kirchenreinbach. Zum 14. Mal geht es für die Dreier-Teams wieder auf die Strecke des ganz speziellen Burgen- und Schlösserlaufs in Kirchenreinbach. Die historische Route mit den Stationen der Burgen Hauseck, Rupprechtstein und den Schlössern Neidstein und Kirchenreinbach wird als Staffellauf von drei Teilnehmern je Team bewältigt. Beginn ist am Samstag, 23. September, um 16.15 Uhr. Bereits ab 14 Uhr stehen die "Kid's Races" auf dem Programm.

Die 14,5 Kilometer lange, teilweise anspruchsvolle Strecke ist in drei Etappen gegliedert und führt von Kirchenreinbach über München und Hauseck zur ersten Wechselstation an der Verbindungsstraße von Schmidtstadt nach Hirschbach und hat eine Länge von rund 4500 Metern. Der zweite Abschnitt verläuft durch das Schöpfental, vorbei an Gerhardsberg, dann Richtung Etzelwang und hinauf zur Burg Rupprechtstein und der nächsten Wechselstation nahe Rupprechtstein und ist 5,5 Kilometer lang. Von dort hat der Schlussläufer eine relativ leichte Route, vorbei am Schloss Neidstein und Tabernakel zurück nach Kirchenreinbach mit rund 3500 Metern zu bewältigen. Titelverteidiger sind bei den Damen das Team der VFTN Kirchenreinbach und bei den Herren die Mannschaft von TST Ammerthal.Anmeldungen mit Teamname, Name, Vorname und Jahrgang der Starter für die einzelnen Etappen entweder telefonisch bei Hans-Dieter Beck, Kirchenreinbach, Telefon 09663/95060, Fax 09663/95211 oder per E-Mail an bsl@vftn-online.de. Nachmeldungen sind bis 15 Minuten vor dem Start möglich. Die Startgebühr beträgt pro Team 20 Euro. Das Mindestalter für diesen Lauf ist auf 14 Jahre festgelegt.Die Kinder-Rennen, bei denen Punkte für den Landkreiscup geholt werden können, starten um 14 Uhr. Die Strecken verlaufen rund um Kirchenreinbach und haben je nach Altersklasse Längen von rund 400 Vorschulalter) bis circa 2400 Meter. Die Startgebühr beträgt drei Euro.___Weitere Informationen: