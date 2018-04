2:2 in der Kreisklasse Süd im Top-Spiel

Amberg. Im Spitzenspiel der 23. Runde in der Kreisklasse Süd verzögerte der Verfolger SV Köfering erstmal die Meisterfeier des 1. FC Schlicht. Nach dem 2:2 fällt frühestens am kommenden Wochenende die Entscheidung, Schlicht kann im Nachholspiel am Dienstag, 1. Mai, beim SV Illschwang noch nicht den Titel feiern.

SV Köfering 2:2 (1:0) 1. FC SchlichtTore: 1:0 (19.) Patrick Grieshaber, 2:0 (50.) Michael Belmer, 2:1 (66.) Norbert Braun, 2:2 (87.) Alexander Held - SR: Marcel Bittner (Henger SV) - Zuschauer: 190 - Gelb-Rot: (63.) Andreas Hartung (Köfering)1. FC Neukirchen 2:0 (1:0) TSV TheuernTore: 1:0 (44.) Ales Zach, 2:0 (73.) Maximilian Witzel - SR: Andreas Herath (Speichersdorf) - Zuschauer: 121SV Etzelwang 1:3 (0:2) SV Raigering IITore: 0:1 (34.) Sergej Bernhardt, 0:2 (42.) Marco Shookla, 1:2 (53.) Niklas Wißmüller, 1:3 (80.) Sergej Bernhardt - SR: Manuel Hofmann (SV Neuhaus/Pegnitz) - Zuschauer: 40Illschwang/Schwend 2:5 (1:1) DJK UrsensollenTore: 0:1 (35.) Thomas Kotzbauer, 1:1 (38.) Mathias Falk, 1:2/1:3 (51./56.) Thomas Kotzbauer, 2:3 (68.) Mathias Falk, 2:4 (79.) Manuel Strobl, 2:5 (81.) Thomas Kotzbauer - SR: Ladislav Mandak 1.FC Nürnberg) - Zuschauer: 70SpVgg Ebermannsdorf 0:6 (0:2) SV KauerhofTore: 0:1/0:2 (1./10.) Uli Schmalzl, 0:3 (55.) Phillip Witzel, 0:4 (65.) Tobias Schmalzl, 0:5 (73.) Fabio Übler, 0:6 (83.) Thomas Kurczyk - SR: Hans Kotzbauer (TSV Hohenfels) - Zuschauer: 50SVL Traßlberg 2:1 (2:0) TuS HohenburgTore: 1:0 (8.) Wolfgang Haller, 2:0 (32.) Thomas Behrend, 2:1 (94.) Ludwig Semmler - Markus Lutter (DJK Ammerthal) - Zuschauer: 120FC Großalbershof 7:1 (3:1) SV Hahnbach IITore: 1:0 (9.) Julian Wedel, 1:1 (19.) Korbinian Graf, 2:1 (23.) Eigentor, 3:1 (37.) Dominik Meißner, 4:1 (59.) Aldar Shuble, 5:1 (70.) Gustavo Mora Barth, 6:1 (86.) Julian Wedel, 7:1 (88.) Mathias Wedel - SR: Markus Schreiner (Inter Amberg) - Zuschauer: 55Illschwang/Schwend Dienstag, 18 Uhr 1. FC Schlicht