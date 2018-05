Amberg. Dank Christophe Reiser und seinem in der 87. Minute verwandelten Elfmeter holte die Reserve des FV Vilseck einen Dreier bei Inter Amberg II und bleibt souverän an der Spitze der A-Klasse Süd.

Nun kommt es am Freitag, 11. Mai - da tragen die A-Klassen komplett ihren vorletzten Spieltag aus - zum Gipfeltreff mit dem Verfolger SG Etzenricht II. Die Reserve des TuS Rosenberg patzte im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz beim SV 08 Auerbach II.SG Etzenricht II 7:1 (3:0) ASV Haselmühl IITore: 1:0 (15.) Lukas Neumeier, 2:0 (18.) Manuel Paulus, 3:0 (27.) Fabian Göbl, 4:0 (48.) Lukas Neumeier, 5:0 (53.) Michael Frischholz, 5:1 (60.) Khaled Qassm Abdolah, 6:1 (62.) Fabian Göbl, 7:1 (89.) Klaus Moucha - SR: Helmut Brenner (TSV Eslarn) - Zuschauer: 40Inter Bergsteig II 3:4 (1:2) FV Vilseck IITore: 0:1 (2.) Matthias Kreidler, 0:2 (4.) Cameron Steffey, 1:2 (40.) Benjamin Schneider, 1:3 (46.) Marco Hörl, 2:3 (50.) Erdi Yalcin, 3:3 (82., Elfmeter) Ali Mahmoud Shaker, 3:4 (87., Elfmeter) Christophe Reiser - SR: Bernhard Hofmann (TuS Schnaittenbach) - Zuschauer: 50Germania Amberg II 4:1 (4:1) SV Schmidmühlen IITore: 1:0 (9.) Sirag Kartun, 1:1 (25.) Marco Eckstein, 2:1 (30.) Paul Schweiger, 3:1 (40.) Thomas Schwab, 4:1 (45.) Sirag Kartun - SR: Markus Lutter (DJK Ammerthal) - Zuschauer: 35(tnea) Zum dritten Sieg innerhalb einer Woche kamen die abstiegsgefährdeten Hausherren und schafften sich etwas Luft. Bereits kurz nach Beginn gingen die Germanen durch Karthun in Führung, mussten ab dann nur wenig später das 1:1 durch Eckstein hinnehmen. Der Ausgleich schockte die Germanen keineswegs, und Paul Schweiger stellte den alten Abstand wieder her.Noch vor der Pause gelang der Jokiel-Truppe die Vorentscheidung. Thomas Schwab mit Freistoß und erneut Karthun mit einem sehenswerten Rückzieher machten das 4:1 perfekt. Im zweiten Abschnitt ließ man es etwas gemächlicher angehen, wichtig waren einzig die Punkte im Abstiegskampf.FC Edelsfeld II 0:1 (0:0) SSV Paulsdorf IITor: 0:1 (69.) Thomas Ritschel - SR: Metin Erkan (SV Plech) - Zuschauer: 50(mam) Wieder eine Niederlage mit einem Tor Unterschied kassierte die Reservemannschaft des FC Edelsfeld. Fast schon symptomatisch für die ganze Saison verlief das Spiel. Keine der beiden Teams konnte sich entscheidende Vorteile erarbeiten oder sich in Szene setzen. So entschied ein trockener Flachschuss von Ritschel aus 18 Metern diese Partie zugunsten der Gäste.SV 08 Auerbach II 3:2 (2:2) TuS Rosenberg IITore: 0:1 (13.) Sven Wuttig, 1:1 (21.) Christian Dennstedt, 1:2 (25.) Marco Utz, 2:2 (31.) Rahmat Nasiri, 3:2 (48.) Johannes Schnödt - SR: Karl-Heinz Grollmisch (FV Vilseck) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (83.) Andre Haller (TuS Rosenberg II)SG Rieden II 3:2 (2:2) SG Gebenbach IITore: 1:0 (20.) Martin Luschmann, 1:1 (25.) Thomas Fischer, 2:1 (33.) Sebastian Kemmeter, 2:2 (44.) Markus Birner, 3:2 (75.) Jonas Reindl - SR: Anton Münch - Zuschauer: 20SG Ensdorf II 2:0 (1:0) SV Freudenberg IITore: 1:0 (41., Elfmeter) Bastian Windisch, 2:0 (67.) Georg Jobst - SR: Tobias Buchfink (JFG Oberpfälzer Seenland) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (41.) Christoph Walter (SV Freudenberg II)(traa) Einen hart erkämpften, aber vollauf verdienten Sieg landeten die abstiegsbedrohten Vilstaler gegen die Gäste aus Freudenberg. Die spielentscheidende Szene dürfte wohl in der 41. Minute gewesen sein, als Schiri Tobias Buchfink zurecht auf Elfmeter entschied und den Freudenberger Spieler Christoph Walter per Gelb-Roter Karte vom Platz schickte. Bastian Windisch verwandelte den Strafstoß zum 1:0. Nach der Pause war die Truppe von DJK-Spielertrainer Martin Edenharter das überlegene Team. Georg Jobst sorgte mit seinem Kopfballtreffer (67.) für die endgültige Entscheidung.