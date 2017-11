Amberg. Nach erneut drei Spielabsagen bietet die Tabelle der A-Klasse Nord ein schiefes Bild. Spitzenreiter bleiben trotz Zwangspause und inzwischen zweier Spiele weniger die Sportfreunde Ursulapoppenricht. Vize FSV Gärbershof hat durch die Niederlage gegen Ammerthal vier Punkte Rückstand, theoretisch könnten es zehn sein. Die SGS Amberg wechselte auf Kunstrasen nach Raigering, und das tat gut: Mit 3:1 gewannen die Amberger gegen Michaelpoppenricht und hielten Anschluss. Das Kellerduell Letzter gegen Vorletzter zwischen der DJK Amberg und dem SV Loderhof fiel dem Wetter zum Opfer.

SVL Traßlberg II 2:1 (1:0) SV Sorghof IITore: 1:0 (22., Elfmeter) Stephan Busch, 2:0 (48.) Johann Henschke, 2:1 (63.) Hans Ludwig Götz - SR: Sven Ertel (SSV Paulsdorf) - Zuschauer: 20SGS Amberg 3:1 (3:0) SV M.-PoppenrichtTore: 1:0 (13.) Sergej Kuzmenko, 2:0( 24.) Sergej Termer, 3:0 (44.) Roman Schmidt, 3:1 (73.) Nino Stoiko - SR: Anton Münch (SC Germania Amberg) - Zuschauer: 20Wegen der bereits drei Nachholspiele leistete sich die SGS den Luxus, ihr "Heimspiel" auf dem Kunstrasen in Raigering auszutragen. Auf dem ungewohnten Belag erwischte die SGS eine starke erste Halbzeit. Sie beherrschte den Gegner und führte neben den drei Toren und drei weiteren Alu-Treffern verdient. In der zweiten Hälfte wechselte die SGS durch, so dass das Spiel ausgeglichener ablief. Die Gäste gaben aber nie auf und kamen noch zum verdienten Ehrentreffer (73.). Schiri Anton Münch (Germania Amberg) leitete die faire Partie stets problemlos.DJK Ammerthal II 2:1 (1:0) FSV GärbershofTore: 1:0/2:0 (19./83.) Stefan Ehbauer, 2:1 (85.) David Pickel - SR: Karl-Heinz Grollmisch (FC Schlicht) - Zuschauer: 50 - Besondere Vorkommnisse: (85.) Jan Kirschner (DJK) pariert Foulelfmeter von David Pickel(rbaa) Zwei Traumtore von Stefan Ehbauer entschieden auf tiefen Boden eine für die DJK richtungsweisende Partie. Durch den letztendlich verdienten Dreier gegen den Tabellenzweiten aus Gärbershof bleibt zumindest noch ein Fünkchen Hoffnung im Hinblick auf den Relegationsplatz erhalten. Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. In der 19. Minute sorgte Stefan Ehbauer für einen Paukenschlag, nachdem er eine Ecke von Dominik Weiß per Direktabnahme zum 1:0 unter die Latte hämmerte. Die Gäste versteckten sich keineswegs, scheiterten aber immer wieder an der sehr konzentriert und abgeklärt auftretenden Ammerthaler Defensive. Im zweiten Durchgang setzte die Elf von FSV-Trainer Peter Hilburger zunächst die Akzente, ohne dabei aber richtig gefährlich zu werden.Ein Geniestreich von Stefan Ehbauer führte zum umjubelten zweiten Ammerthaler Treffer, nachdem der DJK-Torjäger den Ball aus knapp 50 Meter über den zu weit vor dem Tor stehenden FSV-Keeper Tomas Kouba in die Maschen bugsierte (83.).Aber postwendend gelang den Gästen nach einem Elfmetergeschenk der Anschlusstreffer. Pickel trat an und scheiterte zunächst an Torwart Kirschner, doch der Nachschuss zappelte im Netz.