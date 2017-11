A-Klasse Süd

ASV Haselmühl II 5:1 (4:0) SG Gebenbach IITore: 1:0 (18.) Alexander Paintner, 2:0/3:0 (28./33.) Mario Micko, 4:0 (43.) Contrill Smith, 5:0 (63.) Sebastian Mühl, 5:1 (82.) Thomas Fischer - SR: Josef Schatz (Freudenberg) - Zuschauer: 30Von Beginn an sahen die Zuschauer ein überlegen geführtes Spiel. Diese Überlegenheit wurde kaltschnäuzig genutzt und so stand es zur Halbzeit 4:0. Bei besserer Chancenverwertung in der zweiten Hälfte hatte das Ergebnis deutlicher ausfallen können.Inter Bergsteig II 6:2 (3:1) Germ. Amberg IITore: 0:1 (24.) Daniel Weiss, 1:1 (25.) Martin Dobler, 2:1/3:1 (34./42.) Marcus Mikalauskas, 4:1 (56.) Mesud Becirovic, 5:1 (61.) Gerald Weizer, 5:2 (84.) Patrick Wagner, 6:2 (85.,Elfmeter) Lucio Pesce - SR: Boris Finkel (Amberg) - Zuschauer: 20SG Ensdorf II 3:0 (2:0) FC Edelsfeld IITore: 1:0 (16.) Marco Krause, 2:0 (44.) Roman Bär, 3:0 (73.) Marco schmidt - SR: Andreas Sacharjuk (Amberg) - Zuschauer: 10