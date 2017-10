Amberg. Der Tabellenführer wankte, fiel aber nicht: Mit einem 2:2 rettete sich der TuS Rosenberg II gerade noch, die Reserve der DJK Ensdorf war nahe dran, der Truppe von Manuel Röhrer die erste Niederlage in der A-Klasse Süd zu verpassen. Im Kellerduell behielt Germania Amberg II die Oberhand über die Reserve des FC Edelsfeld.

TuS Rosenberg II 2:2 (2:0) SG Ensdorf IITore: 1:0/2:0 (10./11.) Sven Wuttig, 2:1/2:2 (54./79.) Christian Kleber - SR: Anton Münch - Zuschauer: 20.(kok) Die Partie nahm von Beginn an Fahrt auf, in der die Hausherren deutlich Oberwasser hatten. Mit einem Doppelschlag durch Sven Wuttig eröffnete der ungeschlagene Tabellenführer von Trainer Manuel Röhrer. Doch in der zweiten Hälfte drehten die Gäste das Spiel. Ebenfalls durch einen Doppelschlag von Christian Kleber gab die Heimelf einen sicher geglaubten Sieg aus den Händen und kann am Ende mit einem Unentschieden hoch zufrieden sein.FV Vilseck II 2:2 (2:1) ASV Haselmühl IITore: 1:0 (13., Elfmeter) Christophe Reiser, 1:1 (17.) Mario Micko, 2:1 (26.) Johannes Winter, 2:2 (53.) Mario Micko - SR: Hans Manthey (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 35SV Freudenberg II 2:2 (0:2) SG Etzenricht IITore: 0:1/0:2 (12./32.) Manuel Paulus, 1:2 (74., Foulelfmeter) Meier Dominik, 2:2 (85.) Peter Piehler - SR: Erdogan Sahinbay - Zuschauer: 60(koa) In Halbzeit eins dominierten die Gäste und führten mit 2:0 durch Doppeltorschütze Manuel Paulus. Nach dem Wechsel nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und verkürzten in der 74. Minute per Foulelfmeter durch Spielertrainer Dominik Meier auf 1:2. Für den letztlich verdienten Ausgleich zeichnete sich Routinier Peter Piehler fünf Minuten vor dem Ende verantwortlich. Mit 21 Punkten nach der Hinrunde liegt man voll im Soll.Germania Amberg II 1:0 (0:0) FC Edelsfeld IITor: 1:0 (49., Eigentor) Simon Strehl - SR: Josef Schatz (SV Freudenberg) - Zuschauer: 60(tnea) Einen im Abstiegskampf eminent wichtigen Heimsieg feierte die Kreisligareserve des SC Germania Amberg gegen den 1.FC Edelsfeld II. Die Germanen waren von Beginn an die dominierende Mannschaft und hatten durch Patrick Wagner und Bastian Walentek im ersten Durchgang mehrere Möglichkeiten in Führung zu gehen. Kurz nach Wiederanpfiff die Erlösung für die Hausherren: Bastian Walentek wurde im Strafraum freigespielt, sein Schussversuch aus spitzem Winkel wurden von FCE-Verteidiger Simon Ströhl unhaltbar für Torwart Julian Bär. Beinahe hätte die Gäste kurz vor dem Ende ausgeglichen, doch SCG-Schlussmann Michael Schneider klärte in höchster Not.SV Schmidmühlen II 0:0 SV 08 Auerbach IISR: Peter Hofbauer - Zuschauer: 40(fopa) In der ersten Hälfte taten sich Schmidmühlens Fußballer bei widrigen Wetterverhältnissen schwer. Die aggressive Spielweise der Auerbacher passte Schmidmühlen gar nicht. Die größte Chance zum 0:1 vergab Andreas Schmidke mit einem Kopfball nach einer Ecke (44.). Schmidmühlens Torwart Andreas Lautenschlager hatte bis dahin bereits zahlreiche Gelegenheiten vereitelt. In der zweiten Halbzeit dann ein vollkommen anderes Bild: Schmidmühlen feldüberlegen, aber Auerbach rettete das 0:0 über die Zeit.SSV Paulsdorf II 1:1 (1:0) SG Rieden IITore: 1:0 (20.) Christoph Heldmann, 1:1 (75.) Daniel List - SR: Julius Täschner (Gärbershof) - Zuschauer: 30SG Gebenbach II 2:3 (1:1) Inter Amberg IITore: 1:0 (16.) Markus Birner, 1:1 (45.) Lucio Pesce, 1:2 (49.) David Lohss, 1:3 (55.) Ali Mahmoud Shaker, 2:3 (75., Elfmeter) Markus Birner - SR: Georg Ott (SV Kemnath) - Zuschauer: 30