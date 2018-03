Amberg. Fünf Nachholspiele standen in der A-Klasse Süd am Wochenende auf dem Programm, nur drei wurden ausgetragen. Die Partie zwischen dem FC Edelsfeld und der SG Rieden II war abgesagt worden, das Spiel zwischen der Auerbacher Reserve und dem ASV Haselmühl II brach der Schiedsrichter ab, nachdem zwei Spieler zusammengeprallt waren. Das Sportgericht muss nun laut Spielleiter Karl Vollmer entscheiden.

Einen Dämpfer verpasste Freudenbergs Reserve dem Tabellenführer aus Rosenberg, mit 4:1 sogar ziemlich deftig.SV 08 Auerbach II abgebr. ASV Haselmühl IITore: 0:1 (59., Foulelfmeter) Alexander Paintner - SR: Andy Jakesch (Sulzbach-Rosenberg) - Gelb-Rot: (86.) Ziegler (SV 08 Auerbach) - Zuschauer: 40 - Besonderes Vorkommnis: Nach dem Zusammenprall zweier Spieler wird die Partie über eine Stunde lang unterbrochen, dann bricht der Schiri die Partie ab(sht) Schiedsrichter Andy Jaksch machte eine Meldung, dass nach dem Zusammenstoß das Spiel nicht regulär zu Ende geführt werden konnte. Das Sportgericht entscheidet nun über den Fall. Kurz zum Spiel bis zum Abbruch: In der 59. Minute wurde ein Befreiungsschlag zum Steilpass, und der Haselmühler Stürmer scheiterte im Strafraum in direkten Zweikampf an Torhüter Ziegler. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, den Alexander Paintner zum 0:1 nutzte. In der Schlussphase kam es zu besagtem Zusammenprall zwischen dem Auerbacher Keeper und einem Gästestürmer.SG Etzenricht II 2:1 (2:0) SV Schmidmühlen IITore: 1:0 (16.) Lukas Neumeier, 2:0 (20.) Yannick Englhardt, 2:1 (55.) Markus Loth - SR: Wolfgang Amtmann (SV Grafenwöhr) - Zuschauer: 55FV Vilseck II 5:1 (2:1) SSV Paulsdorf IITore: 0:1 (8.) Felix Wilde, 1:1 (26., Eigentor) Christoph Heldmann, 2:1 (30.) Christophe Reiser, 3:1 (48.) Johannes Winter, 4:1 (85.) Stefan Eschenwecker, 5:1 (88.) Dominik Neguezel - Gelb-Rot: (75.) Markus Schindler (Paulsdorf II) - SR: Stephan Meier (FC Vorbach) - Zuschauer: 45SV Freudenberg II 4:1 (1:1) TuS Rosenberg IITore: 0:1 Fitim Kadriaj (12.), 1:1 Jannik Wagner (22.), 2:1 Nico Kühn (60.), 3:1 Dominik Meier (74.), 4:1 Pa Jallow (88.) - SR: Julius Täschner (Amberg) - Zuschauer: 25(koa) Im ersten Spiel nach der Winterpause siegten die Hausherren verdient gegen den Tabellenführer aus Rosenberg mit 4:1. Auf schwer bespielbaren Untergrund drückten zu Beginn der Partie die Gäste ordentlich aufs Gas, Freudenbergs Keeper Maxi Weiß konnte dreimal sensationell retten, bevor er gegen Fitim Kadriaj (12.) machtlos war. Danach wurde die Heimelf stärker und glich durch Jannik Wagner (22.) aus. Dies bedeutete den Halbzeitstand.Nach dem Wechsel waren die Hausherren klar stärker und Nico Kühn (60.), Dominik Meier (74.) sowie Pa Jallow (88.) erzielten die Tore zum Endstand.