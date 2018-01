Utzenhofen. Die DJK Utzenhofen und Matthias Pfeiffer gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Ende des Jahres 2017 gab Matthias Pfeiffer bekannt, dass die zweijährige Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wird. Wobei keinerlei sportliche Gründe oder Schwierigkeiten hierfür den Ausschlag gaben, betont Vorstand Albert Wittmann. Pfeiffer habe seit 2016 eine Superarbeit abgeliefert, sagen die Verantwortlichen. "Wir sind sicher, dass er die Motivation hoch hält und mit der Mannschaft einen guten Tabellenplatz erreicht."

Bei der notwendig gewordenen Trainersuche ist die DJK Utzenhofen fündig geworden. Wieder wird aus dem Raum Neumarkt ein Trainer in Utzenhofen tätig sein. Mit Matthias Rascher (31) übernimmt bereits ein Übungsleiter mit neunjähriger Erfahrung und mit DFB-C und B Lizenz mit Qualifikation zur Elite Lizenz, dass Amt als Spielertrainer bei der DJK Utzenhofen der ersten und zweiten Mannschaft. "In ausführlichen Gesprächen mit Rascher sind wir immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass er in unserer Situation genau der Richtige ist. Er hat klare und schlüssige Vorstellungen, die wir nun gemeinsam umsetzen wollen", sagt die Abteilungsleitung. Wir erwarten von Matthias Rascher, dass er die DJK in der Erfolgsspur hält.Für den 31-Jährigen Fernwerkmechaniker ist es die vierte Trainerstation. Er begann die Fußball-Laufbahn von 1990 bis 1996 beim Henger SV, 1996 bis 2003 bei BSC Woffenbach, 2003 bis 2005 beim SV Postbauer Heng und von 2005 bis 2009 FV Wendelstein (Landesliga und Bezirksoberliga).Schon sehr früh, mit 23 Jahren, von 2009 bis 2012 begann er als Spielertrainer bei seinem Heimatverein FC Möning. Danach wechselte Rascher von 2012 bis 2015 zum TSV Meckenhausen und ab Juli 2015 zum FSV Berngau. Bei der DJK Utzenhofen hofft man auf eine ähnlich langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer wie mit vielen seinen Vorgängern.