Mit dem Abschluss des Jugendrundenwettkampfes und der Gaumeisterschaft gehen im Schützengau Amberg zwei wichtige Wettkämpfe zu Ende. Zwei Vereine stehen vorne.

Amberg. Bei der Gaujugendversammlung ehrte Gaujugendleiter Thomas Kryschak unterstützt von Gauschützenmeister Heinrich Fraunholz die Sieger. Kryschak gab einen kurzen Rückblick auf die abgelaufene Gaumeisterschaft. So starten in der Disziplin Luftgewehr insgesamt 65 Nachwuchsschützen und in der Disziplin Luftpistole neun Schützen. Der Gaujugendleiter zeigte sich zufrieden mit den steigenden Teilnehmerzahlen im Schüler und Jugendbereich.Auch der Rundenwettkampf ist abgeschlossen. Schmidmühlen in der Schülerklasse und Neumühle in der Jugendklasse - so heißen heuer die Meister im Nachwuchsbereich. Insgesamt gab es sechs Durchgänge mit einem finalen Abschluss in Paulsdorf.Erfreulich war auch das Abschneiden beim Landesligaendkampf des Oberpfälzer Schützenbundes. An diesem nahm in diesem Jahr eine Jugendmannschaft der SG Neumühle teil. Bei der Jugend hatten die Schützen von Neumühle mit 1129 Ringen die Nase vorne und belegten den ersten Platz. Hüttenschützen Massenricht erreichte den zweiten Platz (1113). Bergschütz Pittersberg vervollständigte das Siegerpodest mit 1066 Ringen. Überaus erfolgreich war man auch beim Tiro Cup des Oberpfälzer Schützenbundes. Hier belegten Paulina Sperl (Bogen Schüler C) und Christian Schar (Bogen Schüler B), beide aus Hirschau, den ersten Platz, den auch Karina Hartmann (Luftgewehr Jugend) von der SG Karmensölden belegte. Weiter belegte Ryan Mc Bride (SG Neumühle) den zweiten Platz in der Disziplin Luftgewehr. Der Gau Amberg belegte Platz zwei.