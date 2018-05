Fürnried. Zum "Wiesenflitzerlauf" in Fürnried werden in diesem Jahr wieder über 200 Kinder von drei bis zwölf Jahren erwartet. Beim Frühlingsfest des SK Fürnried vom 10. bis zum 12. Mai bietet der Verein verschiedene Veranstaltungen für Jung und Alt auf dem Sportgelände am Silberberg in Fürnried an. Am Donnerstag, 10. Mai, gehört der Nachmittag wie jedes Jahr den Kindern. Im Mittelpunkt steht der bekannte Wiesenflitzerlauf. Die Vier- bis Fünfjährigen laufen 200 Meter (Start 14 Uhr), die Sechs- bis Neunjährigen 750 Meter (Start 14.30 Uhr) und die Zehn- bis Zwölfjährigen 1500 Meter (Start 15.30 Uhr).

Anmeldungen im Internet unter www.skfuernried.de bis einschließlich Montag, 7. Mai.