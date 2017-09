Theuern. Am Montag, 9. Oktober, findet wieder ein DFB-Vereinstrainer-Infoabend beim Stützpunkt Theuern statt. Thema wird sein: "Basics des 1 gegen 1: Angreifer mit dem Rücken zum Tor - aus Offensivsicht". Beginn ist wie gewohnt um 18 Uhr. Im Anschluss an eine Praxiseinheit mit Spielerinnen und Spielern des DFB-Stützpunktes Theuern, unter Anleitung der Stützpunkttrainer, findet eine theoretische Nachbesprechung statt. Der 29. DFB-Vereinstrainer-Infoabend wird auch als Fortbildung für die B- und C-Lizenz angerechnet.

Die DFB-Stützpunkte öffnen für alle interessierten Trainer in den Vereinen ihre Pforten und zeigen neue Trainingsinhalte, die sich aus den aktuellen Trends des Spitzenfußballs ergeben haben und folglich auch für jede Mannschaft und jeden Trainer von Interesse sein sollten. Auf ein enormes Interesse und eine stetig steigende Nachfrage sind die Info-Abende an den DFB-Stützpunkten gestoßen. Gestützt auf dem Wissen, das Talentförderung nur durch ein perfektes Zusammenspiel zwischen Verein und Verband optimal funktioniert, forciert der Deutsche Fußball-Bund im Rahmen des Talentförderprogramms auch die Weiterentwicklung der Vereinstrainer und damit ein optimiertes Training an der Basis im Verein. Die Vereinstrainerfortbildung am 9. Oktober findet zeitgleich an allen 64 bayerischen DFB-Stützpunkten statt und ist bereits die 29. Veranstaltung in dieser Reihe.Markus Hirte, sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms erklärt, wie wichtig es sei, die individuellen Qualitäten eines jeden Spielers durch detailorientiertes Coaching zu verbessern: "Bevor ein Team als Einheit taktisch clever agieren kann, muss jeder Spieler individualtaktisch bestmöglich ausgebildet werden. Nur wenn sich der Einzelne z. B. im 1 gegen 1 behauptet, kann auch seine Mannschaft erfolgreich sein. Diese Philosophie einer konsequenten individuellen Ausrichtung der Talentausbildung werde ich ganz im Sinne meiner Vorreiter Jörg Daniel und Frank Engel gerne fortsetzen."