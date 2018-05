Am drittletzten Spieltag der Kreisklasse Süd wird die Lage klarer: Der 1. FC Schlicht feiert die Meisterschaft und mit dem SV Etzelwang steht der zweite Absteiger fest.

Amberg. Der TSV Theuern gewann beim SV Kauerhof und setzte sich vom Abstiegsrelegationsplatz ab - auf dem verharrt der TuS Hohenburg vermutlich bis zum letzten Spieltag. Der SV Köfering hat durch den mühevollen 1:0-Sieg die besten Karten Richtung Relegation nach oben.SV Etzelwang 1:6 (0:4) 1. FC SchlichtTore: 0:1 (12.) Alexander Held, 0:2 (13.) Adrian Robinson, 0:3 (34.) Florian Weiß, 0:4 (37.) Adrian Robinson, 0:5 (47.) Alexander Held, 0:6 (60.) Adrian Robinson, 1:6 (82.) Alexander Kloos - SR: Reinhold Roth (ASV Schwend) - Zuschauer: 140(csk) Am Freitag war der SVE noch klarer Sieger im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten aus Ebermannsdorf, am Sonntag hatte man gegen den Tabellenersten aus Schlicht keine Chance. Von Beginn an dominierten die Gäste die ersatzgeschwächten schwarz-gelben Etzelwanger und stellten mit einem Doppelschlag durch Alexander Held und Adrian Robinson (12./13.) die frühe 0:2-Führung her. Nur einen ernsthafteren Torschuss der Hausherren ließ die Schlichter Defensive in der ersten Hälfte zu, selbst trafen sie vor der Pause noch zwei Mal: Florian Weiß (34.) zum 0:3 und Adrian Robinson (37.) zum 0:4. Kurz nach Wiederanpfiff stellte Alexander Held (47.) auf 0:5. Schlicht schaltete jetzt einen Gang zurück, die Partie verflachte. Nach einer Stunde machte Adrian Robinson seinen Dreierpack mit dem 0:6 perfekt. Etzelwang kam nach einer Unaufmerksamkeit in der Schlichter Abwehr noch zum 1:6SV Hahnbach II 5:0 (2:0) SV IllschwangTore: 1:0 (14.) Simon Dehling, 2:0/3:0 (18./63.) Patrick Reichert, 4:0 (66.) Simon Dehling, 5:0 (70.) Patrick Reichert - SR: Hans Stubenvoll (Mantel) - Zuschauer: 75(dot) In einer absolut einseitigen Kreisklassenpartie gewann die Reserve des SV Hahnbach auch in dieser Höhe völlig verdient mit 5:0. Über die gesamte Partie hatte der Gast nicht eine nennenswerte Torgelegenheit. Den Reigen eröffnete Torjäger Simon Dehling, der einen Querpass mustergültig verwertete. Nach wenigen Minuten erhöhte Reichert Patrick auf 2:0, als er frei vor dem Gästetorhüter auftauchte. Nach der Pause setze sich Patrick Rösl gut durch, den Torabschluss drückte Patrick Reichert über die Linie. Kurz darauf erhöhte der wieder agile Dehling mit einer gekonnten Einzelleistung auf 4:0. Den Endstand stellte Patrick Reichert mit seinem dritten Tor her. Über die gesamten 90 Minuten gesehen ist das Ergebnis für den Gast aus Illschwang fast noch schmeichelhaft.SV Köfering 1:0 (0:0) 1. FC NeukirchenTor: 1:0 (72.) Marc Arbogast - SR: Stefan Bauer (TSV Klardorf) - Zuschauer: 120(svk) In einem zerfahrenen Spiel setzte sich etwas glücklich der SV Köfering gegen den 1.FC Neukirchen durch. In der ersten Halbzeit ließen beide Abwehrreihen nicht viel zu und die Partie spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, ohne große Torchancen auf beiden Seiten. In Hälfte zwei versuchte der Gastgeber das Spiel an sich zu reißen, konnte sich allerdings weiterhin keine zwingenden Torchancen erspielen. Die Entscheidung brachte eine Einzelaktion von Marc Arbogast. Nach einer Unaufmerksamkeit in der Neukirchener Abwehr erkämpfte sich der Köferinger Stürmer den Ball und verwandelte souverän ins kurze Eck. Im Anschluss drängten die Gäste auf den Ausgleich, kamen allerdings außer einem direkten Freistoß nicht mehr zwingend vors Köferinger Tor.SV Kauerhof 2:4 (0:1) TSV TheuernTore: 0:1 (17.) Jonas Förster, 0:2/0:3 (50./78.) Christian Ränker, 1:3 (82.) Uli Schmalzl, 2:3 (86.) Johannes Fritsche, 2:4 (90.+2.) Michael Weiser - SR: Matthias Ehler (SC Glückauf Auerbach) - Zuschauer: 70 - Rot: (89.) Wilhelm Geiger (SV Kauerhof) und Felix Hahn (TSV Theuern) wegen Unsportlichkeit(bgü) Die Gäste gingen früh in Führung, und der SVK hätte zwar durch eine Doppelchance ausgleichen können, doch versäumten es die Theuerner ihrerseits im Laufe der Partie, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. So kam zum Ende hin noch einmal Spannung auf, bevor Weiser zu Beginn der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.DJK Ursensollen abges. SpVgg EbermannsdorfDie SpVgg Ebermannsdorf brachte keine Mannschaft mehr zusammen, und so musste die Partie abgesagt werden.TuS Hohenburg 2:4 (1:3) FC GroßalbershofTore: 1:0 (1.) Calvin Yates, 1:1/1:2/1:3/1:4 (6./34./38./74.) Matthias Wedel, 2:4 (82.) Ludwig Semmler - SR: Martin Feßmann (Neumarkt) - Zuschauer: 50SV Raigering II 1:2 (0:1) SVL TraßlbergTore: 0:1 (45., Eigentor) Andreas Riss, 0:2 (66., Elfmeter) Sebastian Scharl, 1:2 (82.) Markus Witetschek - SR: Gerd Söllner (FC Rieden) - Zuschauer: 41 - Gelb-Rot: (88.) Fabian Heilmeier (SVL Traßlberg)