Die Landkreismeisterschaften im Sportschießen befinden sich weiter im Höhenflug. Das belegen die Zahlen bei der Siegerehrung in Rosenberg: 496 Teilnehmer und 105 Mannschaften bei den 31. Meisterschaften der Schützen.

Sulzbach-Rosenberg. "Der Herbst steht ganz im Zeichen des Schießsports, dies verdeutlichen einmal mehr die steigenden Teilnehmerzahlen an dieser Meisterschaft und der proppenvolle Saal bei der Siegerehrung im Schützenheim von 1893 Rosenberg", lobte 1. Bürgermeister Michael Göth, der auch die Grüße des Schirmherrn, Landrat Richard Reisinger, überbrachte.Wie der Bürgermeister, so freute sich auch OSB-Vizepräsidentin Herta Zeiler und Gauschützenmeister Heinrich Fraunholz über die große Zahl der Jungschützen. Die Landkreismeisterschaften seien ja eine Breitensportveranstaltung die wie keine andere zeige, dass der Schießsport Jung und Alt verbinde. 396 Schützinnen und Schützen sowie 105 Mannschaften wetteiferten bei dieser 31. Meisterschaft um die Medaillen und Pokale und wieder wurde ein ausgezeichneter Schießsport mit hochklassigen Ergebnissen gezeigt. Die Meisterschaft wurde zeitgleich auf den Ständen der Schützenvereine Sportschützen Schmidmühlen, Eichenlaub Sorghof, SG Paulsdorf, FSG Amberg und 1893 Rosenberg abgewickelt.Voll des Lobes waren entsprechend auch die Grußworte des 1. Bürgermeisters Michael Göth, der auch die wichtige gesellschaftliche und sportliche Funktion der Schützenvereine in Stadt und Landkreis bekräftigte und den Verantwortlichen um Turnierleiter Manfred Dütsch und Werner Fischer für deren ehrenamtliches Engagement rund um diese Meisterschaft dankte.Bei der Auszeichnung der besten Einzelschützen und Mannschaften von der Schüler- bis zur Seniorenklasse, unterstützt auch von den beiden Landkreissportbeauftragten Robert Graf und Christina Winkler konnten auch dieses Jahr wieder Spitzenergebnisse vermeldet werden.Herausragende Ergebnisse erzielten mit dem Luftgewehr der amtierende Deutsche Meister im Armbrustschießen Julian Kemptner (Ehenbachtaler Holzhammer) mit jeweils 393 Ringen in der Schützenklasse und Johann Strobl (Hubertus Ursensollen) in der Seniorenklasse.Bester mit der Luftpistole im freien Anschlag wurde Paul Müller (SG Neumühle) mit 376 Ringen und knapp am Traumergebis von 300 möglichen Ringen scheiterten mit jeweils 299 Ringen im Luftgewehr-Aufgelegtschießen Herbert Peteratzinger (Diana Hirschau), Willi Herlitze (Eichenlaub Sorghof) und Günter Winter (Freischütz Karmensölden).Ein Spitzenergebnis im Aufgelegtschießen mit der Luftpistole erreichte auch Josef Singer (Tell Vilseck) mit 290 Ringen. Beste Schützin in der Schülerklasse war Tina Reichl (Hüttenschützen Massenricht) mit 190 Ringen.Das beste Mannschaftsergebnis im Turnier lieferte mit 1172 Ringen die Schützenmannschaft von Ehenbachtaler Holzhammer mit Julian Kemptner (393 Ringe), Christan Stahl (392) und Markus Ulrich (387). Die Sonderpreise für die beste Beteiligung gingen an die Schützen von Ehenbachtaler Holzhammer (26 Starts), Sportschützen Schmidmühlen (24 Starts) sowie an Gemütlichkeit Tanzfleck mit 23 Starts (Ergebnisse siehe unten).

Sulzbach-Rosenberg. Mit dem besten Schuss des gesamten Teilnehmerfeldes überhaupt, einem 18,7 Teiler, sicherte sich Jakob Nutz von Eichenlaub Sorghof den Königstitel in der Jugendklasse-Luftgewehr. Landkreisschützenliesl wurde mit einem 42,5 Teiler Michaela Prüll von den Ehenbachtalern Holzhammer und Robert Schmidt (Bruderbund Fromberg-Niederricht) sicherte sich mit einem 70,6 Teiler den Titel bei den Schützen. Die Königswürde mit der Luftpistole in der Jugendklasse errang mit einem 74,5 Teiler Manuel Nitzbon (Edelweiß Hohenkemnath) und mit einem 68,1 Teiler war Dominik Strähl (Ehenbachtaler Holzhammer) erfolgreich. Den besten Zentrumsschuss im Aufgelegtschießen schaffte mit einem 21,1 Teiler Waldemar Pirner (SG 1925 Neumühle).

Schießsport

LandkreismeisterschaftenLuftgewehrSchützenklasse1. Julian Kemptner, Holzhammer 3932. Christian Stahl, Holzhammer 3923. Michael Schertl, I und Tell Amberg 387Damenklasse1. Magdalena Kellner, Holzhammer 3902. Sabrina Hörl, Eichenlaub Sorghof 3823. Stefanie Kryschak, Karmensölden 386Schüler1. Ryan MC Bride, SG Neumühle 1882. Martin Lindner, SG 1912 Neukirchen 1843. Mika Weiß, Tell Kümmersbruck 180Schülerinnen1. Tina Reichl, Massenricht 1902. Miriam Herrmann, SG Neumühle 1873. Karina Hartmann, SG Neumühle 180Jugend männlich1. Paul Rumpler, Massenricht 3752. Torsten Flieder, Schmidmühlen 3723. Jacob Schwab, Edelweiß Hirschau 369Jugend weiblich1. Leonie Siegert, Holzhammer 3672. Filiz Türksever, SG Paulsdorf 3653. Michelle Amberger, SG 1890 Amberg 353Junioren A männlich1. Sebastian Grünthaler, Fromberg 3752. Christoph Nutz, Eichenlaub Sorghof 3643. Johannes Kolb, Bruderbund Fromberg 358Junioren A weiblich1. Anna Pentner, Holzhammer 3822. Celine Ostner, SG 1912 Neukirchen 381Junioren B männlich1. Jonas Wisgickl, Massenricht 3742. Fabian Epp, Edelweiß Hirschau 3703. Jens Maul, SG 1912 Neukirchen 358Junioren B weiblich1. Sonja Groth, Edelweiß Hirschau 3682. Nicole Siegert, Holzhammer 3533. Silke Reichl, Massenricht 350Altersklasse1. Engelbert Sperber, Ursensollen 3902. Peter Hecht, I und Tell Amberg 3833. Günther Sperber, Ursensollen 375Damenaltersklasse1. Petra Stenzel, Silberdistel Neutras 3662. Bettina Rackl, I und Tell Amberg 3603. Sabine Ertl, Gemütlichkeit Tanzfleck 351Senioren männlich1. Johann Strobl, Hubertus Ursensollen 3932. Thomas Weigl, Hubertus Ursensollen 3803. Gerhard Herbst, Hohenkemnath 376Senioren weiblich1. Erika Borisch, Edelweiß Hirschau 3782. Pauline Regler, Silberdistel Neutras 3673. Martina Nimmerrichter, I und Tell Abg. 361Körperbehinderte1. German Schneider, Obersdorf 297Luftgewehr-AufgelegtSeniorenklasse A1. Herbert Peteratzinger, Diana Hirschau 2992. Alfred Hummel, Vilstalschützen Emhof 2973. Roland Schwederski, Ursensollen 295Seniorinnen A1. Käthe Peteratzinger, Diana Hirschau 2922. Lydia Schmer, Tell Vilseck 2753. Therese Ketzer, Kemnath 274Seniorenklasse B1. Rudolf Neumann, SG Neumühle 2982. Rudi Eckl, Edelweiß Obersdorf 2973. Xaver Wolfsteiner, Edelweiß Obersdorf 297Seniorinnen B1. Edeltraud Müller, Diana Hirschau 2912. Herta Zeiler, Holzhammer 2913. Barbara Heigl, SG Kastl 1504 284Seniorenklasse C1. Willi Herlitze, Eichenlaub Sorghof 2992. Günter Winter, Karmensölden 2993. Waldemar Pirner, SG Neumühle 298Seniorinnen C1. Gisela Heinz, FSG Sulzbach 2952. Elisabeth Kutz, SG Schnaittenbach 2813. Olga Erras, Freischütz Karmensölden 281LuftpistoleSchützenklasse1. Paul Müller, SG Neumühle 3762. Jürgen Weiß, Großalbershof 3683. Stefan Seidl, Tell Königstein 363Damenklasse1. Anja Roth, Germania Großalbershof 3612. Gisela Hüttner, Schmidmühlen 3563. Jennefier König, SG 1912 Neukirchen 326Schülerklasse1. Patrick Siggelkow, Silberdistel Neutras 1482. Fabian Siggelkow, Silberdistel Neutras 135Jugendklasse1. Andreas Lang, SG 1504 Kastl 2902. Jakob Preißl, SG 1504 Kastl 3823. Michael Weigert, SG 1504 Kastl 282Juniorenklasse B1. Julian Meiler, SG Paulsdorf 3302. Zacharias Deierl, SG Paulsdorf 3193. Manuel Nitzbon, Hohenkemnath 312Juniorenklasse A1. Andreas Schneider, Großalbershof 3542. Mario Gössl, Silberdistel Neutras 3473. Johannes Kolb, Bruderbund Fromberg 340Altersklasse1. Gerhard Lotter, Drei Mo. Poppenricht 3752. Stefan Koller, FSG Amberg 3713. Stephan Meiler, SG Paulsdorf 354Seniorenklasse1. Kurt Schneider, SG Neumühle 3582. Oskar Fritsche, SG Schnaittenbach 3553. Claus Eichemüller, Edelweiß Hirschau 355Luftpistole-AufgelegtSenioren A1. Josef Singer, Tell Vilseck 2902. Günter Kaczorowski, Tell Vilseck 2893. Alfred Birner, FSG Sulzbach 286Senioren B1. Kurt Falk, FSG Sulzbach 2892. Kurt Schneider, SG Neumühle 2873. Wolfgang Ehbauer, Großalbershof 287Senioren C1. Theodor Heinz, FSG Sulzbach 2812. Roland Heidricj, FSG Sulzbach 279MannschaftswertungLuftgewehr Schützenklasse1. Ehenbachtaler Holzhammer 11722. SG 1912 Neukirchen 11103. Hüttenschützen Massenricht 1109Luftgewehr Damenklasse1. Freischütz Karmensölden 11372. Ehenbachtaler Holzhammer 11323. Sportschützen Schmidmühlen 1125Luftgewehr Schülerklasse1. SG Neumühle 5552. Bergschütz Pittersberg 5203. Hüttenschützen Massenricht 503Luftgewehr Jugendklasse1. Ehenbachtaler Holzhammer 10792. SG 1890 Amberg 9943. Freischütz Karmensölden 828Luftgewehr Juniorenklasse1. SG 1912 Neukirchen 10872. Ehenbachtaler Holzhammer 10743. Hüttenschützen Massenricht 1049Luftgewehr Altersklasse1. SG Hubertus Ursensollen 11302. SB Bruderbund Fromberg 10833. I und Tell Amberg 1058Luftgewehr Seniorenklasse1. Hubertus Ursensollen 11342. SG Freischütz Karmensölden 10923. SG I und Tell Amberg 1060Luftgewehr-Aufgel. Senioren A/B/C1. SG Neumühle 8922. Diana Hirschau 8883. Freischütz Karmensölden 887Luftpistole Schützenklasse1. Germania Großalbershof 10832. SG Tell 1923 Königstein 10703. Edelweiß Hirschau 1067Luftpistole Jugendklasse1. SG Paulsdorf 9402. SG 1504 Kastl 854Luftpistole Altersklasse1. Drei Mohren Poppenricht 10702. Sportschützen Schmidmühlen 10473. Edelweiß Hirschau 986Luftpistole-Aufgel. Senioren A/B/C1. Tell Vilseck 8622. FSG Sulzbach 8463. Germania Großalbershof 836(mdh)